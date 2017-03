Jubiläums-Graffiti vor der Mediathek Bühl (red) - Bekanntlich versteht man unter einem Jubiläum eine Erinnerungsfeier bei der Wiederkehr eines besonderen Datums. Die 30-jährige Städtepartnerschaft mit Villefranche ist solch ein besonderes Ereignis und bietet in diesem Jahr Anlass für verschiedene Festivitäten. Den Beginn macht der Schüleraustausch zwischen dem Lycée Claude Bernard aus Villefranche und dem Windeck-Gymnasium Bühl. Schon zum sechsten Mal in Folge lernen die Schüler hautnah die französische beziehungsweise deutsche Kultur kennen, da sie direkt bei ihren Gastfamilien untergebracht sind und den Alltag miterleben, schreibt die Stadtverwaltung. Für eine reibungslose Organisation auf deutscher Seite sind Ute Glas und ihre beiden Kolleginnen Heike Busch und Katarina Motsch vom Windeck-Gymnasium verantwortlich. Sie haben auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Neben Ausflügen nach Freiburg und Karlsruhe steht am Dienstag ein Besuch im SWR an. Ein Highlight des Schüleraustauschs war gestern das gemeinsame Sprühen eines Jubiläums-Graffitis vor der Mediathek als Bühler Pendant zur Pflanzung des Partnerschaftsbaums vorige Woche in Villefranche. Dieses Graffiti kann noch bis zum 9. April vor der Mediathek bestaunt werden. Dieser Jubiläums-Rahmen bot zudem den Anlass, Pascale Désigaud vom Lycée Claude Bernard für ihr langjähriges Engagement als Organisatorin des Schüleraustauschs auf französischer Seite zu ehren. Die Ehrung wurde von Stadtrat Peter Hirn und der städtischen Partnerschaftsbeauftragten Bettina Streicher im Rahmen eines Festakts im Alten Trausaal im Rathaus vorgenommen. Pascale Désigaud, die das letzte Mal in dieser Funktion nach Bühl reiste, bedankte sich mit den Worten "Ich wünsche mir sehr, dass der Schüleraustausch auch in Zukunft stattfinden wird."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Benzwerk braucht mehr Personal Rastatt (red) - Im Zuge des anstehenden Modellwechsels sollen im Rastatter Benz-Werk mit dem Aufbau einer weiteren Schicht befristet zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und auf Nachwuchsförderung gesetzt werden. Dies wurde bei der Betriebsversammlung mitgeteilt (Foto: Daimler). » Weitersagen (red) - Im Zuge des anstehenden Modellwechsels sollen im Rastatter Benz-Werk mit dem Aufbau einer weiteren Schicht befristet zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und auf Nachwuchsförderung gesetzt werden. Dies wurde bei der Betriebsversammlung mitgeteilt (Foto: Daimler). » - Mehr Karlsruhe

Urban-Art-Pionier auf der Art Karlsruhe (cl) - Die Straßenkunst ist museumsreif: Auf der Art Karlsruhe ist die Schablonenkunst von Blek le Rat, einem Urvater der Urban Art, ausgestellt. Markenzeichen des französischen Künstlers ist die Ratte. Damit ist er auch zum Vorbild für den Briten Banksy geworden (Foto: Viering). » Weitersagen (cl) - Die Straßenkunst ist museumsreif: Auf der Art Karlsruhe ist die Schablonenkunst von Blek le Rat, einem Urvater der Urban Art, ausgestellt. Markenzeichen des französischen Künstlers ist die Ratte. Damit ist er auch zum Vorbild für den Briten Banksy geworden (Foto: Viering). » - Mehr