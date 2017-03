Mit Verzögerung auf die Zielgerade eingebogen Bühl (sie) - Beim Spatenstich für den neuen Bühler Wertstoffhof im Januar vergangenen Jahres hatte Jürgen Bäuerle in Aussicht gestellt, dass die Anlage in der Hurststraße im Frühjahr 2017 in Betrieb gehen könnte. Gestern Nachmittag war der Landrat erneut in Vimbuch. Allerdings nicht, um Eröffnung, sondern um Richtfest zu feiern. Wie berichtet, musste der Bauzeitenplan des Vier-Millionen-Euro-Projekts nach hinten verschoben werden. Laut Bäuerle befindet sich das Vorhaben nun aber "auf der Zielgeraden". Der neue Wertstoffhof ersetzt die Müllumladestation in der benachbarten Dieselstraße. Im Vergleich zum bisherigen Standort bietet der Neubau eine deutlich bessere Infrastruktur. Die überdachte Anlage mit 21 Container-Abladestellen und getrennten Fahrbereichen für Last- und Personenwagen soll bis zu 4900 Tonnen Abfall aus Haushalten und Kleingewerbe jährlich fassen. Mittlerweile geht der Landkreis davon aus, dass die Eröffnung im September gefeiert wird. Zimmermann Philipp Illmann und seine Kollegen Michael Trötschle sowie Andro Gäng warfen als Zeichen, dass die nächste Etappe erreicht ist, Weingläser vom Dach. "Den Bauherren wünsch' ich Glück, dieser Wertstoffhof ist ein Meisterstück", sagte Illmann. Dem schloss sich Johann Roth vom Ingenieurbüro "Roth & Partner" an. Sein Unternehmen sei derzeit an Planung und Bau von zehn Betrieben dieser Art beteiligt. "Das hier ist das Highlight", betonte er. Landrat Bäuerle lobte das Zusammenspiel aller Beteiligten, das hervorragend funktioniert habe. In Richtung der Handwerker sagte er: "Dass wir etwas im Zeitverzug liegen, dafür sind Sie nicht verantwortlich. Es waren der Baugrund und die Kröten, die das Projekt aufgehalten haben." Wie berichtet, sorgte zunächst ein Disput zwischen Landratsamt und einer Baufirma über die schwierigen Bodenverhältnisse für Verzögerung, später mussten Kaulquappen umgesiedelt werden, weil Kröten auf dem Gelände gelaicht hatten. Trotz dieser Probleme bewegt sich der Landkreis laut Bäuerle mit 4,2 Millionen Euro im genehmigten Finanzrahmen, der Betrieb werde jährlich mit 360000 Euro Unterhaltskosten zu Buche schlagen. "Viel, aber gut angelegtes Geld, wenn wir den hohen Standard unserer Abfallwirtschaft halten wollen", meinte der Landrat. Ein Großteil der Investition bleibe in der Region. Von 15 Firmen, die aktuell an der Umsetzung des Projekts arbeiten, kämen zwölf aus Mittelbaden.

