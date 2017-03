Volldampf unter der Motorhaube

Bühl - Die Herausforderung für die Zukunft im Automobilbau kennt zwei Begriffe: Hybridisierung und Elektrifizierung. Die Bühler Kupplungsbauer und Hersteller von Getriebekomponenten sind darauf vorbereitet. Die neueste Innovation im Produktportfolio ist ein Hybrid-Modul. Damit wird sich die Schaeffler-Gruppe zu einem Hersteller von mit Elektromotoren angetriebenen Autos aufschwingen. Der neue Luk-Chef Matthias Zink erwartet den Serienanlauf zum Ende des Jahres.

Die Weichen bei LuK stehen jedenfalls stramm auf Expansion. Zu diesem Zweck erwarb das Unternehmen im Oktober 2016 das Verwaltungsgebäude samt Produktionshallen des ehemaligen Bühler Metallbauunternehmens Hesse im Einmündungsbereich Vimbucher Straße/Dr. Georg-Schaeffler-Straße. Dort soll in diesem Herbst die Abteilung Getriebeautomatisierung einziehen.

Enorm auch die Investitionen am Standort Bühl in den vergangenen Jahren: 2015 waren es 57,8 Millionen Euro, 2016 gut 80 Millionen, und für dieses Jahr liegen 92 Millionen Euro bereit. Der größte Batzen fließt in den Bau einer 7000 Quadratmeter großen Werkshalle in den Bußmatten zur Erweiterung der Produktion der CVT-Ketten. Bezugstermin: ebenfalls Ende des Jahres.

Wachstum gibt es auch bei den Beschäftigtenzahlen. Allein 200 neue Ingenieure kamen vergangenes Jahr hinzu. Die Nationalität ist wie der Kundenstamm: global. Viele kommen aus Frankreich, Japan, China oder Korea. "Nachwuchsprobleme" kennt man inzwischen nicht mehr. "Wir haben hochinteressante Produkte", erklärt Zink im BT-Gespräch. Von den 4 800 Mitarbeitern im Werk Bühl sind allein 1 400 Entwicklungsingenieure. Tendenz steigend. 2 800 LuKianer sind im gewerblichen Bereich beschäftigt. Das Werk Sasbach bietet 400 Arbeitsplätze, Kappelrodeck (Werkzeugbau) momentan 180.

Die Grundlage zur Erweiterung der E-Mobilität-Kompetenz legte die Schaeffler-Gruppe mit dem Erwerb von 51 Prozent des Hochleistungselektromotorenherstellers Compact Dynamics GmbH im vergangenen Dezember. Damit wurde die Basis für die Entwicklung und Fertigung von elektrischen Antrieben geschaffen. Allein im Werk Bußmatten und im ehemaligen Glaxo-Gebäude sind 240 Mitarbeiter mit diesem Thema befasst. Herzstück ist ein von LuK entwickeltes Hybrid-Modul, das mit weiteren eingekauften beziehungsweise selbst gefertigten Komponenten zu einem Elektromotor für ein Hybrid-Auto verarbeitet wird. "Das alles ist hochkomplex", verrät der gelernte Maschinenbauingenieur. Als zweite Energiequelle steht dann nach wie vor ein Verbrennungsmotor als Reserve bereit.

Die spanende Frage aber bleibt: Welche Antriebe setzen sich am Ende auf dem Weltmarkt durch? Ein "beschleunigtes Szenario" der Schaeffler-Gruppe geht im Jahr 2025 von folgender Annahme aus: 15 Prozent reiner Elektroantrieb, 35 Prozent Hybridfahrzeuge, 50 Prozent reiner Verbrennungsmotor. Bereits 2030 könnte der Studie zufolge der Anteil von Hybridfahrzeugen und reinen Verbrennungsmotoren bei 70 Prozent liegen.

Zink erwartet, dass die Produktion der Hybrid-Modultechnik Ende des Jahres an den Standorten Bühl und Herzogenaurach angefahren und 2018 nach China verlagert wird. Er bedauert gleichwohl, dass die Hybrid-Technologie zu spät gekommen sei. Vor 20 Jahren habe Toyota die Vorreiterrolle gespielt. Sie sei bis zum heutigen Tag ein "Zwischenschritt"geblieben.

Ausschließlich reinrassige Elektromobilfahrzeuge auf den Straßen kann sich der LuK-Geschäftsführer angesichts eines weltweiten Pkw-Bestands von 1,2 Milliarden Fahrzeugen nicht vorstellen. Dazu fehle es an der Energieinfrastruktur, an Batterievolumina und Reichweite. Im Schwerlastverkehr sei der Verbrennungsmotor ohnehin alternativlos. Ansonsten seien die Szenarien unklar, aber spannend. Für Zink steht immerhin eines fest: "Wir nehmen unsere Entwicklung selbst in die Hand und fahren mit Volldampf."

