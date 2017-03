"Gradaus", sarkastisch und mitreißend Bühl (urs) - Sie sind einfach wunderbar - so viel gute Laune, kritische Texte, hervorragende Musik. Und als glänzender Mittelpunkt eine Geigerin, die mit ihrem ausgefeilten Spiel geradezu in die Knie zwingt. Die Rede ist vom "Bairisch Diatonischer Jodelwahnsinn", die vom Landler bis zum Rap, vom Tango bis zum Gstanzl ihren breiten musikalischen Bogen im Schütte-Keller spannten. Mal mit Schwung und Feuer, mal poetisch und leise, verpacken sie satirische Zeitkritik in wunderbare musikalische Kunstwerke. Das Publikum im voll besetzten Gewölbekeller quittiert die mitreißende Show mit frenetischem Applaus. Wolfgang Neumann an den Gitarren, mit blauem T-Shirt und blauer Brille, der immer ein bisschen verwundert in die Welt hinaus zu blicken scheint, ist auf der Bühne der gemütliche Linksaußen. Die Geigenvirtuosin heißt Petra Amasreiter, wunderbar weiblich in gepunktetem Kleid und Petticoat, mit roten Schuhen. Last not least der Gründer und Bandleader der Jodler, Otto Göttler, ein Gewächs der Obergiesinger Nachkriegszeit, der dem Publikum direkt in die Augen schaut, grad und erdig, verschmitzt und äußerst fantasiereich. Ein brillanter Musiker ist er obendrein, der unter anderem Tuba, Trompete, diatonische Harmonika und die Baumsäge beherrscht. Der schrägste Einfall vom "Jodelwahnsinn", der vor einem Jahr mit einer neuen Dame wiederbelebten Formation, sind die Plastiktüten, die Petra Amasreiter zum Mitrascheln an das Publikum verteilt. "Das ist eine wunderbare Subkontrabasstüte, das eine Basstüte", scherzt Göttler und verteilt großzügig große Müll- und Einkaufstüten und auch Hundekottüten im Publikum. Damit darf es das Plastikwahn-Tütenlied begleiten, dass, wie fast alle Songs der Jodler, vor Sarkasmus geradezu überbordet. Die Mischung schafft den einzigartigen Sog, von dem jeder von der ersten Note an erfasst wird. Wortakrobatisch auf hohem Niveau. Das Trio hält einen Spiegel vor, wenn es um Integration geht, und besingt das Bedauern über den Verlust der bayrischen Heimat, Identität und Dialekte. Wenn die Sennerin die Milch im Discounter kauft oder die Integration von Neubürgern in kleinen bayrischen Dörfern gänzlich missglückt. Petra Amasreiter verarbeitet ihr traumatisches Erlebnis von "breitarschigen" Frauen im Stringtanga ebenso ungeniert, wie Göttler die Steuerverschwendung und Griechenlandrettung und beklagt mit seinem Lied "Unter den Brücken", dass sich niemand um Obdachlose schert. Wolfgang Neumann brilliert als irischer Flötist und animiert ein Paar im Publikum zum innigen Kuss. Ein jeder der drei Künstler beherrscht mehrere Instrumente, die sie wahrhaft meisterlich einzusetzen vermögen. Gejodelt wird übrigens nicht wie verrückt. Dafür sitzt "Auf meim trendy Touchscreen-Handy al kloana Virus". Sphärisch und fast ein wenig psychedelisch klingt im Anschluss der "Cyberjodler" nach Weltuntergangsstimmung. Ein Windrad nachahmend, balanciert Otto Göttler zum Lied "Energiewende" über die Bühne. Erst nach drei Zugaben dürfen die Musiker die Bühne verlassen. Das Publikum bleibt begeistert zurück. Gut zweieinhalb Stunden bester Unterhaltung sind wie im Flug vergangen - sehens-, hörens- und wiederholenswert. Im allerletzten Zugabenlied heißt es schließlich noch: "Saubande - dreckige, greislige, elendige." Einfach nur großartig "gradaus" diese Bayern.

