Neuer Rekord beim Vereinsschießen aufgestellt Bühl (bm) - Von einem zufriedenstellenden Jahr, vorrangig im Rahmen der dörflichen Vereinsgemeinschaft, sprach Willi Ernst, Vorsitzender der Schartenbergschützen Eisental, in der Jahreshauptversammlung. Das Vereinsschießen wurde wieder zu einem großen Erfolg. Mit 28 teilnehmenden Mannschaften und 182 Schützen und 85 Schützinnen konnte ein neuer Rekord aufgestellt werden. Der Dank des Vorsitzenden galt Priska Wolf, die diese Veranstaltung wieder hervorragend gemanagt habe. Auch das "Göckerlesfest" mit der Siegerehrung im Vereinsschießen, die Beteiligung beim Winzerfest und am Sommerferienprogramm sowie die Sportlerehrung der Stadt Bühl mit zahlreichen Schartenbergschützen unter den Ausgezeichneten waren Pluspunkte. Im sportlichen Bereich ist es nicht so gut gelaufen, wie man das bisher von den Schützen gewohnt war. In der Südbadenliga belegte die erste Mannschaft nur den elften Platz und musste somit am Relegationsschießen teilnehmen. Nachdem man dabei nicht den besten Tag erwischt hatte, konnte der Abstieg in die Verbandsliga nicht mehr verhindert werden. Nach den Ausführungen von Schießleiter Matthias Jäger nahmen an den Kreismeisterschaften des Schützenkreises Mittelbaden 40 Aktive teil. Dank der hohen Anzahl an Starts gingen die meisten Medaillen an die Schartenbergschützen, die auch den ersten Platz belegen konnten. Bei den Südbadischen Landesmeisterschaften, an denen 36 Schützen teilnahmen, konnte man den dritten Platz belegen. Zu den deutschen Meisterschaften, die in München, Dortmund und Hannover ausgetragen wurden, konnten sich 22 Aktive und sechs Mannschaften qualifizieren. Mit 118 Einzel- und Mannschaftsmedaillen bei allen Meisterschaften lag man in Südbaden weiterhin mit an der Spitze. Nicht so gut lief es in der Luftgewehr-Ligarunde, wo der Abstieg von der Südbadenliga in die Verbandsliga nicht verhindert werden konnte. Durch Donath Fanz wurde bei den Schartenbergschützen zwischenzeitlich auch eine Bogensportgruppe aufgebaut, der derzeit elf Aktive angehören. Weitere Interessenten sind bei dieser Gruppe stets willkommen. Weitere Ausführungen zum Schießbetrieb gab es durch Schriftführer Philipp Falk. Vorrang hatte die Anschaffung einer neuen elektronischen Schießanlage sowie von neuen elektronischen Luftgewehrständen. Vorgesehen sei auch die Umstellung der Beleuchtung auf LED. Zur Erhaltung der Gemeinnützigkeit wurde auch eine Änderung der Vereinssatzung erforderlich. Ein umfangreiches Zahlenwerk präsentierte Magdalena Meier, die seit über 30 Jahren als zuverlässige Verwalterin der Finanzen tätig ist, und für den Berichtszeitraum 2000 Euro der Reserve zuführen konnte. Gerd Krauth bescheinigte eine einwandfreie Verwaltung der Finanzen. Ortsvorsteher Jürgen Lauten würdigte die vielfältige ehrenamtliche Arbeit, die der Verein neben seinen sportlichen Aktivitäten für die Dorfgemeinschaft leiste. Als Vertreterin des Sportausschusses der Stadt Bühl stand für Hiltrud Oser an erster Stelle der guten Wünsche der Wiederaufstieg in die Südbadenliga.

