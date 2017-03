Gesundheitstage zum Jubiläum sehr vital

Bühl (urs) - Strahlende Gesichter gab es bei Ausstellern und Besuchern der Bühler Gesundheitstage am Wochenende im Bürgerhaus. Auch bei der 25. Auflage hatte es Organisator Andreas Lorenz geschafft, ein breitgefächertes Programm auf die Beine zu stellen. Oberbürgermeister Hubert Schnurr sagte bei der Eröffnung am Samstag: "Ich hoffe, dass diesen 25 Jahren noch viele weitere folgen werden." Der OB lobte vor allem den Einsatz und die Begeisterungsfähigkeit von Lorenz, dem seit einem Vierteljahrhundert die Regie der Gesundheitsmesse obliegt. "Wie immer ist alles top organisiert", sagte Schnurr anerkennend. Dass der Veranstaltung noch eine lange Zukunft vergönnt ist, hofft natürlich Lorenz. Vorausschauend hat er schon seine beiden Kinder Tobias und Sandra zur Organisation der Gesundheitsmesse mit ins Boot genommen. Eine gute Entscheidung, wie sich zeigte, denn sowohl am Samstag als auch gestern erwiesen sich die Gesundheitstage wieder einmal als wahrer Besuchermagnet. "Ich bin sehr zufrieden", freute sich Lorenz und betonte: "Alle Erwartungen wurden erfüllt." Lob zollte er vor allem dem guten Miteinander der 40 Aussteller. "Wieder einmal haben sie es geschafft, eine wunderbare, fast schon heimelige Atmosphäre zu schaffen - so richtig zum Wohlfühlen", meinte Lorenz. Natürlich standen vor allem die Gespräche zwischen Besuchern und Experten im Vordergrund. An jedem Stand wurden die Gäste herzlich begrüßt, in ein freundliches Gespräch verwickelt und beraten. Ganz ohne Kaufzwang. Denn auch das ist Lorenz wichtig: "Die Leute sollen nicht einfach nur einen Prospekt mit nach Hause nehmen. Bei den Gesundheitstagen hat jeder die Möglichkeit, sich bei Spezialisten und Fachkräften Rat zu holen. Man kann vieles selbst anschauen und auch ausprobieren." Wie zum Beispiel bei der Herzschule Nordschwarzwald. Auch dort erhielt der Fachunkundige eine kompetente Auskunft zum Thema Prävention, wie zum Beispiel über herzgesunde Ernährung, Mediation, Qi Gong und Achtsamkeitstraining. "Viele Menschen bekommen eine Diagnose und wissen nicht wohin. Dann kommen wir ins Spiel", erklärte Ulrike Rogge am Stand. Beim Reinigungssystem Hyla GST fanden Besucher Hilfe bei einem anderen wichtigen Thema: "Wir machen Atmen zum Erlebnis, indem wir winzige Staubpartikel, Pollen oder Zigarettenrauch aus der Raumluft filtern", informierte Brigitte Folz von Hyla Consulting. Ein wenig subtiler ist die Arbeit von Robert Ohlheiser, der hauptberuflich als "Energiearbeiter" tätig ist. Das Aufspüren von Wasseradern oder der richtige Umgang mit Kraft und Heilsteinen ist eine seiner Kompetenzen. In großen Schritten geht es natürlich auch in Lorenz eigener Branche voran, der Hörgeräteakustik. An seinem Stand konnten die Besucher nicht nur Hörgeräte anprobieren, sondern auch ihr Trommelfell auf einem riesigen Bildschirm betrachten. Marina Gaubies von der Firma GN Resound war ebenfalls zur Messe angereist und erklärte: "Hörgeräte werden heute angekoppelt." Per Bluetooth würden sie etwa mit einer Smartwatch, dem Telefon oder dem Fernseher verbunden. Lange Schlangen waren dort zu beobachten, wo die Besucher ihre Gesundheit checken lassen konnte, beispielsweise den Blutdruck, Blutzucker oder die Sehstärke. Eine Innovation bot das Klinikum Mittelbaden an, bei dem werdende Eltern die Möglichkeit hatten, einen 4-D-Blick auf das ungeborene Kind zu werfen. Allerdings war dazu im Vorfeld eine Anmeldung notwendig. Ebenfalls eine Besonderheit der Gesundheitstage und ein echter Selbstläufer sind die medizinischen Referate, die sich an beiden Tagen unterschiedlichen Themen widmeten, von Demenz bis hin zur stärkenden Wirkung von Gelee Royale. Darüber hinaus ging es beispielsweise um Homöopathie, Energiearbeit und Zahngesundheit. Natürlich sorgte an beiden Tagen ein ausgefeiltes Rahmenprogramm für Spaß für Groß und Klein. So fiel gestern um 15 Uhr der Startschuss für den Staffellauf rund ums das Bürgerhaus (Bericht folgt in der morgigen Ausgabe). Für Unterhaltung sorgten außerdem die Tanzschule Fromme, Showtanzgruppen von Chris Schweitzer, ein Kinderspielparadies und ein Gewinnspiel.

