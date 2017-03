Musiker bescheren Besuchern magische Momente

Gleich vier Gäste hatte Bandleader Bernd Kölmel eingeladen. Jörg Brohm, der Lead-Trompeter der Bundeswehr-Bigband, hatte die Zuhörer bereits im Sommer in der Max-Grundig-Klinik an der Seite von Brass & Fun mit seinen solistischen Glanzleistungen beeindruckt. "Da gibt es einen puren Energiefluss", berichtete Kölmel von der profitablen Zusammenarbeit seiner Trompeter-Section mit dem Profi. Brohm reihte sich von Anfang an in die Band ein und trat in beiden Sets zu einem Solo nach vorne. "Fireshaker" ist ein Titel des legendären Jazz-Trompeters Maynard Ferguson, der durch die Beherrschung des hohen Registers zum Star avancierte und vor vielen Jahren aus den USA anreiste, um im Bühler Bürgerhaus sein Können zu demonstrieren. Mit Brohm als Frontmann konnte dieses Stück in das Repertoire von Brass & Fun aufgenommen und erneut in Bühl gespielt werden.

Beim zweiten Solo bevorzugte Brohm den weichen Ton des Flügelhorns. Auf dem Programm stand die brasilianische Ballade "Pra Dizier adeus" in einem Arrangement von Peter Herbolzheimer. Gebannt lauschten Gäste und Musikerkollegen der gefühlvollen Spielweise und genossen einen weiteren magischen Moment.

Auch die beiden Gitarristen Hanno Busch und Bruno Müller hatten sich von Anfang an in die Band eingereiht und ihr individuelles Equipment vor der Rhythmusgruppe aufgebaut. Gleich bei der Eröffnungsnummer, dem mitreißenden Tower-of-Power-Titel "Attitude Dance", griffen die beiden abwechselnd in die Saiten und demonstrierten hochvirtuose Gitarrenkunst.

Die Zuschauer konnten erleben, wie sich Busch und Müller die Bälle zuspielten, wie einer die solistische Figur des anderen aufgriff und weiterentwickelte. Als kongenialer Partner in einer kleinen Combo wirkte Bassist Wlad Larkin, der dieser Tage noch in Baden-Baden zum G-20-Gipfel aufspielte und seit Jahren die groovende Basis der Bigband darstellt.

Ein laut Kölmel "unglaubliches Groove-Tier" saß außerdem am Schlagzeug. Nachdem Peter Lübke, der bei Pepe Lienhard die Stöcke schwingt, krankheitsbedingt absagen musste, konnte Florian Bungardt gewonnen werden, auch er ein Drummer, der in verschiedenen Formationen erfolgreich unterwegs ist. In Chick Coreas Jazz-Fusion-Hit "Spain" präsentierte er ein höchst energiegeladenes Solo.

Solistische Glanzleistungen trug auch die Stammbesetzung von Brass & Fun bei. So gab es nach der Pause mächtig was auf die Ohren mit dem von Pirmin Ullrich rasant arrangierten Jan-Delay-Titel "Oh Johnny" und dem kräftigen Tenorsax-Solo von Joachim Fischer. Einen starken Auftritt hatte Andreas Kunz am Altsaxofon gemeinsam mit den Gastmusikern, die sich inspirieren ließen von einer funkigen Müller-Komposition. Ein weiterer magischer Augenblick.