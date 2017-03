"Turbo-Rennschnecken" jagen ums Bürgerhaus Bühl (urs) - Sie tragen so lustige Namen wie "Turbo Rennschnecken" oder "Die Oldies". Die Rede ist von den Läufergruppen, die sich bei den 25. Bühler Gesundheitstagen wieder einmal für die gute Sache stark machten. Traditionell startete am Sonntagnachmittag der Staffellauf rund um das Bürgerhaus Neuer Markt. Mit vollem Körpereinsatz gingen 50 Läufer aus zehn Gruppen an den Start. Der jüngste Teilnehmer war gerade mal sechs, der älteste 65 Jahre alt. Der Erlös geht erneut an den Förderverein des Pflegeheims Hub. Bevor die Läufer das Staffelholz übergaben, hatte die Showtanzgruppe von Chris Schweitzer für Stimmung gesorgt. Auch ein Clown war in diesem Jahr vor Ort, der mit grüner Hose und roter Nase die Menschen, vor allem die Kinder, zum Lachen brachte. "Wann geht's denn los", rief er immer wieder, und später quäkte er frech und tollpatschig: "Ja, wo laufen sie denn?". "Professor Dr. Osterhase" sei sein Name, stellte er sich vor, um später in einem ruhigen Moment zu erklären, dass er auch als Clown-Doktor auf Krankenstationen arbeite und nicht nur kleine Patienten mit großem Vergnügen besuche, sondern auch Erwachsene, etwa mit Demenz, sozial Schwache, Behinderte oder Menschen in der Psychiatrie. Im richtigen Leben ist sein Name Klaus-Peter Wick, er arbeitet als Clown, Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagoge mit Ausbildungsschwerpunkt "Pädagogische Aktionen". Nach dem Rennen sah man "Dr. Osterhase" mit seiner Clownschülerin Dagmar putzige Luftballons modellieren - für jedes Kind ein nach Wunsch gefertigtes Tierchen. Andreas Lorenz, Initiator der Bühler Gesundheitstage, zeigte sich mit dem Ergebnis des Staffellaufs mehr als zufrieden. "Es waren wieder einmal tolle gemischte Gruppen am Start", erklärte er. Für Organisation und Auswertung des Staffellaufs war Gerd Lugauer zuständig. Den ersten Platz holte sich die Gruppe "Kelvin" vom TV Bühlertal, den zweiten machten die "Turbo-Rennschnecken" (TV Bühl Leichtathletik) und als Dritte schossen die "Blackwoods" (Team TV Bühl Baseball) durchs Ziel. Preise gab es dank zahlreicher Sponsoren ebenfalls zu gewinnen.

