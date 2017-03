In Sachen Nachwuchsarbeit an der Bezirksspitze

"Wir sind ein bisschen im Stress", betonte Teufel augenzwinkernd mit Blick auf drei Auftritte innerhalb weniger Tage. Den etwa 30 Jugendlichen an den Notenpulten war die Terminfülle allerdings nicht anzumerken.

Der Marsch "A good start" war ein gelungener Auftakt des gut eineinhalbstündigen Frühschoppenkonzerts im Pater-Wieland-Haus. Kleine, überraschende, fast humoristischen Elemente begleiteten dabei das Spiel zwischen hohen und tiefen Registern, die sich in der Melodieführung gegenseitig ergänzten.

Dynamische Akzente setzten die Nachwuchsmusiker beim Medley "Best of queen". Bei "We are the champions" steigerten sie die Dynamik bis in ein kräftiges Fortissimo. Teufel scheute nicht davor zurück, auch konzertante Stücke auflegen zu lassen. Obwohl das Ensemble im vergangenen Jahr durch Abgänge an das "große Orchester" zahlreiche Leistungsträger zu kompensieren hatte und die Nachrücker nur über wenig Konzerterfahrung verfügen, meisterten die Akteure die Herausforderungen beim Frühschoppenkonzert gut.

"Solche Umbrüche wird es in einem Jugendorchester immer geben", sagte Walter Kühn, einer von drei Vorsitzenden der Trachtenkapelle. Für die Jugendlichen bedeute es einen Meilenstein in ihrer Entwicklung, wenn sie nach einer gewissen Zeit, in der sie sich an einen älteren Musiker dranhängen konnten, nach dessen Weggang selbst Verantwortung für eine Stimme übernehmen, ergänzte er.

Wie die beiden Jugendleiterinnen Delia Ruschmann und Annika Friedmann erklärten, sind bei der Trachtenkapelle insgesamt 46 Kinder und Jugendliche an einem weiterführenden Instrument in Ausbildung. Weitere zwölf sind in der Blockflötengruppe aktiv. Damit weist die Trachtenkapelle Lichtenau im gesamten Blasmusikbezirk Yburg-Windeck den Bestwert unter den Mitgliedsvereinen auf. "Eine so große Anzahl an ausbildungswilligen Kindern und Jugendlichen stellt uns vor große personelle und wirtschaftliche Herausforderungen", betonte Ruschmann. Die Kosten für externe Ausbilder, aber auch für Instrumente seien von der Trachtenkapelle allein kaum zu stemmen, ergänzte sie. Neben der Eigenbeteiligung der Eltern sei ein Sponsoring-Projekt örtlicher Firmen zu einem weiteren Finanzierungsstandbein geworden, hieß es. "Wir sind froh, dass die Betriebe so gut mitziehen", zeigt sich Walter Kühn erleichtert über das Engagement der Wirtschaft.

Neben den Einzel- und Gruppenauftritten der Lichtenauer Nachwuchsmusiker stellten sich die beiden Bläserklassen der Grundschule beim Jugendnachmittag vor. Unter der Leitung von Christine Schuller zeigten die jungen Akteure eine ansprechend Frühform. Delia Ruschmann und Annika Friedmann werden wohl die Aufgaben rund um die Nachwuchsbetreuung nicht ausgehen.