In zweifacher Hinsicht sinnlos

Bühl/Baden-Baden/ Schwarzwaldhochstraße - Die Max-Grundig-Klinik Bühlerhöhe und die Bürgerinitiative "Windkraftfreies Grobbachtal" machen mobil gegen mögliche Windkraft-Standorte am Wettersberg und Hummelsberg. In einer gestern in der Grundig-Klinik gemeinsam herausgegebenen Presseerklärung zeigten sich beide Partner entschlossen, alle "legalen Mittel auszuschöpfen", um die aus ihrer Sicht "ökologisch und ökonomisch sinnlose Umsetzung der Planung" zu verhindern und "nicht mehr gut zu machende Schäden abzuwenden".

Karl Maier, Mitglied der Bürgerinitiative, machte die "gravierenden negativen Folgen" vor allem für die Bewohner in Geroldsau und die Bewerbung der Stadt als Unesco-Weltkulturerbe deutlich. Geradezu existenzielle Konsequenzen könnten die bis zu 13 Windräder auf dem Wettersberg für die Max-Grundig-Klinik haben - bei Gesamthöhen (Rotorspitzen) von bis zu 230 Meter. Der Wettersberg, zwischen Bühlerhöhe und Geroldsau gelegen, ist eine von zwei Konzentrationszonen, die der Regionalverband Mittlerer Oberrhein als Standorte für Windkraftanlagen ausgewiesen hat.

Auf die negativen Auswirkungen für die Natur- und Kulturlandschaft, die Tier- und Pflanzenwelt sowie die biologische Vielfalt ging Detlef Heusler, ehemaliger Revierförster in Baden-Baden, ein. Nirgendwo in Baden-Württemberg sei die Dichte betroffener Schutzgüter größer als im Umfeld des Wettersbergs. Er gab die Einschätzung des Windkraftexperten Peter Griebl (Achern) wieder, der beide Standorte besichtigte und aufgrund ihrer geringen Höhe (700 beziehungsweise 600 Meter) als wirtschaftlich ungeeignet einstufte. Zum einen würden sie durch die Badner Höhe und den Kaltenbronn von den wichtigen Ostwinden abgeschottet, zum anderen sei in dem unwegsamen Gelände keine Infrastruktur (Zuwegung, Stromtrassen) vorhanden. Verdienen würden an solchen Projekten allenfalls die Planer, die Anlagenbauer und zum Schluss die Monteure bei der Demontage. Heusler mahnte an die Adresse des kurstädtischen Gemeinderats: "Keine Aufhebung des Landschaftsschutzgebiets im Stadtwald von Baden-Baden!"

Andreas Spaetgens, Geschäftsführer der Max-Grundig-Klinik, warnte vor einem ökonomischen Overkill und einer "verheerenden Entscheidung" wegen eines ohnehin "wirtschaftlich sinnlosen Projekts". Die Stiftung habe in den vergangenen Jahren zig Millionen Euro in das Haus investiert und es jahrzehntelang subventioniert. Ohne wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb werde dies den ökonomischen Exitus der Klinik bedeuten. Seinen Schätzungen zufolge wären 150 Arbeitsplätze in der Klinik und bei Zulieferern gefährdet.

Cornelia von Loga ging auf die gesundheitlichen Folgen ein. Permanenter Lärm und Infraschall könnten laut neuesten Untersuchungen bei Menschen im Umfeld von 3000 Meter Dauerstress-Symptome wie Angst und Schlaflosigkeit auslösen. Sie mahnte die Bürgervertreter wie die Landespolitiker: "Nicht nur das Auerhuhn und der Rote Milan, auch der Mensch muss geschützt werden!"

Ansgar Gernsbeck, CDU-Stadtrat in Baden-Baden und Initiator der Bürgerinitiative, sähe als Folge einer Teilaufhebung der Landschaftsschutzgebiete und der Verabschiedung eines Teilflächennutzungsplans einen "Kontrollverlust der kommunalen Parlamente". Die Stadt Baden-Baden sei gut beraten, ihren "Fokus auf den Schutzstatus als Weltkulturerbe" zu legen. Spaetgens und die Vertreter der Bürgerinitiative betonten mehrfach unisono, dass sie die Energiewende mittrügen; ebenso die Windkraft, nur bitteschön an geeigneten Standorten.

Die Bürger des Grobbachtals seien mehrheitlich nicht bereit, die "über Generationen verheerend wirkenden Folgen einer unsinnigen und bürgerfremden Politik" widerspruchslos hinzunehmen: "Wir taugen nicht dazu, zwischen den Mühlsteinen von politischem Pragmatismus, ideologischem Fundamentalismus und den wirtschaftlichen Interessen von Subventionsrittern zerrieben zu werden", so das abschließende Fazit von Karl Maier.

