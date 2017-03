Richtfest für ein Haus, das Flügel verleiht Bühl (wv) - Richtfest für ein markantes Bauwerk im Süden der Innenstadt: Die Bühler Wohnungsbaugenossenschaft feierte die Fertigstellung des Rohbaus ihrer Mietwohnanlage Steinmetzhaus. Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Striebel meinte beim Festakt: "Wir haben damit Voraussetzungen geschaffen, um den Menschen in unserer Stadt bezahlbaren Wohnraum anzubieten." Der Bedeutung des Ereignisses erwiesen zahlreiche Gäste Reverenz. Sie wurden durch Vorstandsmitglieder der Bühler Wohnungsbaugenossenschaft (BWG), Geschäftsführer Roland Julius Meixel, Rainer Strack und Georg Metzinger, durchs Gebäude geführt. Vom noch freien Platz im dritten Obergeschoss aus genossen alle den Blick über die Stadt auf die Türme von St. Peter und Paul und Rathaus. Striebel hieß unter den Gästen Oberbürgermeister Hubert Schnurr und etliche Stadträte sowie aktuelle und ehemalige BWG-Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder willkommen. Er betonte: Das Vier-Millionen-Euro-Projekt verbinde zwei Wesensmerkmale, die für das Handeln der Genossenschaft stünden. "Wir gehen alles gleichermaßen vorsichtig wie zuversichtlich an, und: Sind wir zuversichtlich, dann wachsen uns Flügel!" Eben solche Flügel seien der BWG durch die Erkenntnis gewachsen, nach 25 Jahren wieder im sozialverträglichen Wohnungsbau tätig zu sein - bei stabiler Finanzlage und geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen. Der Aufsichtsratsvorsitzende kündigte an, nach Fertigstellung des Hauses an geeigneter Stelle eine Statuette des Josef von Nazareth aufzustellen. Die Holzfigur des Schutzheiligen der Bauhandwerker solle nach afrikanischer Tradition einen Nagel von der Baustelle enthalten, "um zu dokumentieren, dass uns das Wohl der Menschen in diesem Haus am Herzen liegt und wir ihre Anliegen stets beachten werden". Die Baustelle mit Verbau entlang der Straße und die Gründung seien nicht einfach gewesen, blickte Architekt Georg Metzinger zurück, aber "kompetente Schaffer" hätten alles gemeistert. "Bis jetzt verlief alles unfallfrei, und wir wünschen uns, dass dies so bis zur kompletten Fertigstellung bleibt", meinte Metzinger. Auch Striebel würdigte die gute Arbeit aller am Bau beteiligten Unternehmen. Er dankte dabei stellvertretend den Eisenbiegler-Geschäftsführern Tilo und Marc Trautmann sowie Claus Preiss, dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Bühl. "Die Feierstunde hat geschlagen, es ruhet die geübte Hand. Nach arbeitsreichen Tagen grüßt stolz der Richtbaum nun ins Land", leitete Zimmerermannskapo Michael Hodapp, assistiert vom Auszubildenden Christian Seiler, die traditionelle Zeremonie ein. Nach mehreren ehrenden Schlucken rotgoldenen Rebensafts auf die hier am Platz einst wirkenden Steinmetze, auf Bauherrn, Architekten, Statiker, Maurer, Zimmerleute und verständnisvolle Nachbarn, folgte der finale Weinglaswurf: "Nun, Glas zerschmettere im Grund. Geweiht sei dieses Haus zur Stund'."

