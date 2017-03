Kollegenbesuch in Slowenien Bühl (red) - Seit zwei Jahren ist die 36000-Einwohner-Stadt Novo Mesto im Netzwerk der Bühler Partnerstädte aktiv. Erstmals besuchten nun Vertreter der Zwetschgenstadt die Kommune im Südosten Sloweniens, 60 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Ljubljana. Novo Mestos Bürgermeister Gregor Macedoni begrüßte seine Bühler Amtskollegen, Oberbürgermeister Hubert Schnurr und den Beigeordneten Wolfgang Jokerst, im historischen Rathaus. Bei einer anschließenden Führung durch die Altstadt erhielten die Besucher der Bühler Delegation einen Eindruck von der reichen Geschichte Novo Mestos, das eine Reihe mittelalterlicher Bürgerhäuser bewahren konnte. Unter Archäologen ist Novo Mesto für beachtliche Funde aus der Bronze- und Eisenzeit bekannt. Auf dem weiteren Programm standen Betriebsbesichtigungen bei Bobic, einem Ausstatter für Yachten und Flugzeuge, und dem PharmaproduzentenKrka d.d.. Das weltweit tätige Unternehmen ist laut städtischer Pressemitteilung einer der größten Arbeitgeber Novo Mestos. Auf ihrem Rundgang begleitet wurden die Bühler vom Leiter für regionale Wirtschaftsförderung, Franci Bratkovic, der gemeinsam mit Bürgermeister Macedoni Bühl im Jahr 2015 einen ersten Besuch abgestattet hatte. Novo Mesto unterhält eine Städtepartnerschaft mit Vilafranca del Penedès, der spanischen Partnerstadt Bühls in der Region Katalonien. Mit Langenhagen in Niedersachsen hat Novo Mesto bereits einen deutschen Städtepartner. "Der Aufenthalt in Novo Mesto diente darüber hinaus dem Erfahrungsaustausch mit den Mitarbeitern des Zentrums für freiwillige Arbeit und der Vorbereitung der Jugendbegegnung Youto, die in diesem Sommer in Novo Mesto erfolgt. Die internationale Jugendfreizeit "Youto - youth together", die 2005 vom Netzwerk der Bühler Partnerstädte ins Leben gerufen wurde, findet jedes Jahr an einem anderen Ort des Verbundes statt. Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren, die Spaß daran haben, Gleichaltrige aus anderen Ländern kennenzulernen und gemeinsam das Land des Gastgebers zu erkunden. Termin ist vom 28. Juli bis 4. August. Die Anreise erfolgt mit dem Flugzeug. Insgesamt stehen für Bühler Jugendliche fünf Plätze zur Verfügung, zwei davon sind noch frei. Auskunft erteilt die Stabstelle Europa- und Partnerschaften, (0 72 23) 935-235, E-Mail: staedtepartner-schaften@buehl.de.

