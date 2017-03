Hybridhühner und selbstgemachte Zahnpasta

So konnte man im Bio- und im Physiksaal "mit allen Sinnen" Phänomene der Naturwissenschaften erfahren oder im Werkraum Hand anlegen und sein handwerkliches Geschick beim Papier-Nähen an einer Nähmaschine testen. Während Schülerinnen der Klasse 10b die kleinsten Besucher zu Schmetterlingen oder Eisprinzessinnen schminkten, ließen sich kleine Jungs von den selbst programmierten Robotern der Roboter-AG begeistern. Im Technikraum konnte man sich davon überzeugen, dass die Ausbildung im Fach Natur und Technik auf dem neuesten Stand der Technik stattfindet, verfügt die Schule doch seit vergangenem Jahr über einen hochmodernen Mehrfarb-3-D-Drucker.

Im Foyer des B-Baus spielten das Schulorchester und die beiden Bläserklassen 5b und 6b mit ihrem Musiklehrer Simon Huck und gaben einen Einblick in die intensive musikalische Ausbildung, die die Realschule seit mittlerweile drei Jahren in Kooperation mit örtlichen Musikvereinen und der Bühler Musikschule bietet.

Insbesondere an die Eltern der jetzigen Viertklässler richteten sich die Erläuterungen der Schulleitung. Rektor Rolf Schemel erklärte einerseits das besondere Profil der Bildungseinrichtung, informierte aber auch allgemein über die neue Ausrichtung der Realschulen, an denen es mittlerweile auch möglich ist, nach Klasse neun den Hauptschulabschluss zu erwerben. Abgerundet wurde das Angebot durch Ausstellungen zu laufenden Schülerprojekten, zu Studienfahrten, beispielsweise nach England und Berlin, und zum Frankreichaustauch der Französisch-Schüler. Lange Warteschlangen gab es der Schul-Mitteilung zufolge am Kuchenbuffet in der Aula, das die Eltern der achten Klassen errichtet hatten, und auch am Waffelstand hatten die Schüler der SMV alle Hände voll zu tun.

Neben dem Tag der offenen Tür fand in diesem Jahr auch der elfte Ideenwettbewerb der Schwarzacher Realschule statt. So waren die Flure und Klassenzimmer im B-Bau komplett für die 27 am Wettbewerb teilnehmenden Schülergruppen reserviert. Der Ideenwettbewerb bietet den Schülern der Klassenstufen 5 bis 8 eine Plattform, um ihre komplett in Eigenregie erstellten Projektarbeiten insbesondere zu naturwissenschaftlichen Themenfeldern präsentieren zu können.

Mit dem ersten Preis gekürt wurden die Arbeiten von gleich vier Gruppen: Die Gruppe "Feuerwehr" (Silvana Schnurr und Jonas Raithel, beide 5b) hatte überaus fachmännisch über die Aufgaben der Feuerwehr sowie über verschiedene Löschmöglichkeiten referiert und zur Veranschaulichung der technischen Ausrüstung auch gleich noch ein echtes Feuerwehrauto mitgebracht. Xenia Frietsch und Tabea Seiler (8d) hatten sich intensiv mit dem Stoff Natron auseinandergesetzt und daraus Badezusätze, ein Deodorant und Zahnpasta hergestellt.

Mit der Frage, wie man Müll sinnvoll wiederverwerten kann, hatten sich Sam Braun, Aaron Meier, Luke Maier, Moritz Ehreiser und Moritz Stockmann (Klasse 5b) beschäftigt und beispielsweise Geldbeutel aus Tetrapacks oder ein Sparschwein aus leeren Plastikflaschen hergestellt.

Viel Publikum hatte stets auch die Gruppe "Hühner" von Justin Klein und Joel Lorenz aus der 5b. Sie hatten vier Hühner als Anschauungsobjekte dabei und informierten über verschiedene Haltungsarten, Rassen und Besonderheiten wie den "Grünleger", ein Hybridhuhn, das cholesterinärmere Eier mit grünlicher Schale legt.