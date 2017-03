Jetzt könnten die Kommunen übernehmen

Die Flüchtlingswelle, die 2015 ihren Höhepunkt erreichte, ist zwar deutlich abgeebbt, zeitverzögert erreichen ihre Auswirkungen aber nun die Rathäuser. Der Landkreis ist für die sogenannte Erstunterbringung zuständig, die maximal 24 Monate dauert. Danach folgt die Anschlussunterbringung, die in den Händen der Gemeinden liegt. Da immer weniger Flüchtlinge Deutschland erreichen, kann der Landkreis nun weitere Kapazitäten abbauen. Die Gemeinden brauchen dagegen immer mehr Wohnraum.

So wird die Stadt Bühl das Wohnheim in der Erlenstraße, das Platz bietet für 126 Menschen, weiter betreiben. Es ist ohnehin in städtischem Eigentum und war seit 2014 an den Landkreis vermietet. Laut dem zuständigen Fachbereichsleiter Martin Bürkle übernimmt die Stadt ab 1. Juli wieder die Regie. Bühl erwarte im zweiten Halbjahr 117 Personen für die Anschlussunterbringung, weitere 93 im Jahr 2018. Die fehlenden Kapazitäten sollen zum größten Teil durch einen Neubau in der Bergermühlsiedlung geschaffen werden (wir berichteten). Weitere Bauvorhaben seien derzeit nicht vorgesehen.

Derzeit laufen laut Bürkle Gespräche mit dem Landratsamt darüber, ob die Stadt die Inneneinrichtung in dem Wohnheim übernehmen kann. Grundsätzlich lobt der Fachbereichsleiter die Zusammenarbeit mit dem Kreis in der Erlenstraße als sehr gut. Auch mit den Bewohnern habe es in den vergangenen Monaten nur wenig Zwischenfälle gegeben. Für Probleme hätten zwischenzeitlich allerdings einige Flüchtlinge gesorgt, die ihren Frust in Alkohol ertränkten.

Ob auch im "Badischen Löwen" in Bühlertal weiterhin Flüchtlinge leben werden, ist offen. Das Gebäude befindet sich in privatem Eigentum. Laut Landratsamtssprecherin Gisela Merklinger verhandelt der Kreis in allen Fällen mit den Eigentümern über eine Beendigung der Mietverträge, die auch von den Gemeinden übernommen werden könnten. Bürgermeister Hans-Peter Braun ist grundsätzlich froh über jede Möglichkeit der Anschlussunterbringung. "Es besteht Bedarf", erklärt der Rathauschef. In Absprache mit dem Gemeinderat werde sich die Verwaltung Gedanken machen und prüfen, ob der "Badische Löwe" geeignet sei. In dem ehemaligen Hotel und Gasthaus am Platz Faverges wohnen aktuell 21 Flüchtlinge, bis zu 31 können dort Quartier beziehen. Weitere 39 Menschen leben derzeit in Wohnungen und Häusern der Talgemeinde in der Anschlussunterbringung, verteilt auf neun Adressen im Ort.

Auch in Hatzenweier steht die Zukunft des Privathauses in der Antoniusstraße, das derzeit noch 16 Flüchtlinge beherbergt, noch nicht fest. Der Ottersweierer Bürgermeister Jürgen Pfetzer sagt über die Gemeinschaftsunterkunft: "Ob die Gemeinde sie zur Anschlussunterbringung nutzen kann, hängt von ausstehenden Gesprächen mit dem Landkreis ab."

Klar scheint dagegen zu sein, dass im ehemaligen Bühler Schwesternwohnheim ab 2018 keine Flüchtlinge mehr unterkommen. Das Gebäude befindet sich im Eigentum des Klinikums Mittelbaden. Dessen Aufsichtsrat berät laut Pressesprecherin Sybille Müller-Zuber demnächst über die Zukunft des Areals. Es gebe Vorplanungen, das Haus abzureißen und an seiner Stelle ein Pflegeheim zu errichten.