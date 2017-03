Regenwasserreinigung kommt Bühl teuer zu stehen

Der Technische Ausschuss befasste sich in seiner vergangenen Sitzung mit dem Projekt, dessen Umsetzung im Juli beginnen soll. Das Becken besteht aus zwei Kammern, in denen das Wasser mechanisch gereinigt wird, bevor es in den Rittgraben fließt. Auch ein Pumpwerk und ein Betriebsgebäude sind Teil der Anlage.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr machte klar, dass die Stadt damit die Vorgaben des Landkreises umsetze und keinen Handlungsspielraum habe: "Es gibt keine Alternative." Das Landratsamt verlange als zuständige Behörde, dass das Niederschlagswasser aus Gewerbegebieten behandelt werde. Diese Auflage bestehe schon seit den 90er Jahren. Die Stadt habe sich mit dem Kreis auf einen Zeitplan verständigt, um die Aufgabe sukzessive abzuarbeiten.

Laut Frank Bohnet von der Tiefbauabteilung verfügt die Stadt aktuell über vier Regenklärbecken. Neben dem Projekt in der Dieselstraße sind fünf weitere geplant - je eines pro Jahr. Die Kosten könnten je nach Standort zwar geringer ausfallen als in der Dieselstraße, mit 1,5 Millionen Euro pro Bauwerk sei aber zu rechnen. In Summe würde das inklusive des aktuellen Projekts eine Gesamtinvestition von fast zehn Millionen Euro bedeuten.

Angesichts dieser Größenordnung fragte Hubert Oberle (CDU), ob es möglich sei, die Betriebe in den jeweiligen Gebieten über eine Sonderumlage an den Kosten zu beteiligen. OB Schnurr schloss das aus. Die Kosten flössen vielmehr allgemein in die Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühr ein.

Oswald Grißtede (SPD) hegte die Hoffnung, dass der Ehletsee von der Großinvestition profitieren könnte. Er erkundigte sich, ob es möglich sei, das behandelte Wasser dort einzuleiten, um den häufig zu niedrigen Pegel anzuheben. Laut Stefan Krämer vom beauftragten Ingenieurbüro Zink müsste das Wasser dafür aber noch zusätzlich behandelt werden, beispielsweise mit einer Bodenfilteranlage. Dafür entstünden weitere Kosten in einer Größenordnung von bis zu 1,5 Millionen Euro. Grißtede winkte ab: "Dann brauchen wir darüber nicht zu reden."