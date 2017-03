Bestseller-Autorin am Ort "ihres" Kanzler-Attentats Schwarzwaldhochstraße (mf) - Zwar wird es künftig weniger Musik geben im stilvollen Atrium der Max-Grundig-Klinik, dafür aber zusätzlich Literatur und Poesie. Am Dienstagabend startete diese neue Reihe mit einem Gast, der dort nicht besser hin passen könnte. Brigitte Glaser las Szenen aus ihrem erfolgreichen Bestseller "Bühlerhöhe". (mf) - Zwar wird es künftig weniger Musik geben im stilvollen Atrium der Max-Grundig-Klinik, dafür aber zusätzlich Literatur und Poesie. Am Dienstagabend startete diese neue Reihe mit einem Gast, der dort nicht besser hin passen könnte. Brigitte Glaser las Szenen aus ihrem erfolgreichen Bestseller "Bühlerhöhe". Wer sie bei einer Lesung erlebt hat, der weiß, dass es da viel mehr gibt als eine reine Vorlesestunde. Die Autorin, die in Fautenbach aufwuchs und heute in Köln wohnt und arbeitet, weiß so lebhaft zu erzählen, dass es ein großes Vergnügen ist, ihr bei den Erklärungen und historischen Bezügen, bei Hintergrundinformationen und amüsanten Begebenheiten zuzuhören. Und dieses Mal wurde rund um die Lesung sogar noch mehr geboten. Die Autorin hatte sich - trotz strömendem Regen - mit 25 Gästen und unter der Leitung von Sporttherapeutin Isabell Pfeil am Nachmittag auf einen zweistündigen Spaziergang rund um die Bühlerhöhe begeben. "Wir waren sogar auf der Hirschterrasse", erklärte Henning Hager, der Leiter der psychosomatischen Medizin, der die Veranstaltung organisiert hatte und noch einen weiteren Mitarbeiter der Klinik für die Lesung gewinnen konnte. Musiktherapeut Friedrich Parzeller spielte in den Pausen formvollendet am Flügel auf. Hager stellte in einem kurzen Rückblick die Geschichte der Bühlerhöhe vor und drückte seine Hoffnung aus, dass die Landschaft rund um Klinik und Schlosshotel so erhalten bleibe. "Es ist für mich sehr schön, ,on Location' zu lesen", erklärte Glaser, denn der Roman "Bühlerhöhe" spielt im Schlosshotel und in der Klinik. Bühl, Bühlertal und Baden-Baden sind weitere Orte, wo sich die Geschichte eines Attentats bei einem Besuch Konrad Adenauers 1952 entwickelt. Das erste Kapitel jedoch nimmt den Leser mit in einen Kibbuz im noch jungen Staat Israel. Dort wir eine der drei Frauen vorgestellt, aus deren Perspektive die spannende Geschichte erzählt wird. Die Zweite ist die Hausdame im Schlosshotel, die Dritte im Bunde ein junges Mädchen aus Bühlertal, das in Hundseck am Empfang arbeitet. Warum wird der Roman ausschließlich aus Sicht von Rosa, Sophie und Agnes erzählt, schließlich gibt es auch interessante Männer wie Ari, Xavier oder Johann von Droste? "In den frühen 50er Jahren wurden die Frauen zur Bewältigung der Kriegsfolgen herangezogen, aber aus dem Berufsleben wurden sie herausgedrängt", erklärt die Autorin. "Ich wollte diesen Frauen eine Stimme geben." Nach dem riesigen Erfolg von "Bühlerhöhe" stellt sich die Frage, was die Fangemeinde als Nächstes erwarten darf? "Der Verlag möchte gerne, dass ich einen weiteren historischen Roman schreibe", schildert Brigitte Glaser und verrät schon mal so viel: "Er wird Anfang der 70er Jahre spielen und ich war schon auf einer Recherche-Reise in London". Wer nicht so lange warten will, der kann in einem neuen Katharina-Krimi schmökern: "Saus und Braus" erscheint in diesem Frühjahr und schickt die Köchin mit dem kriminalistischen Gespür zum Heilfasten ins Murgtal.

