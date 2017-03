Eigentümern droht dicke Rechnung

Der Technische Ausschuss des Gemeinderats befasste sich in seiner vergangenen Sitzung mit dem Vorhaben. Geplant ist, den Asphaltbelag zu erneuern. Die Straßenoberfläche war nach Angaben der Verwaltung ohnehin schon sanierungsbedürftig, durch den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern sei sie aber noch stärker in Mitleidenschaft gezogen worden. Darüber hinaus sind dringend Arbeiten im Untergrund erforderlich. Bereits 2012 sei bei Untersuchungen festgestellt worden, dass sich der Abwasserkanal in einem desolaten Zustand befinde. Dieser soll ausgetauscht werden. Außerdem verlegen die Stadtwerke neue Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom. Die Verwaltung geht insgesamt von sieben Monaten Bauzeit aus.

Der für die Eigentümer bittere Satz in der Tischvorlage für die Ausschussmitglieder lautet: "Damit wird die Straße erstmalig auf Grundlage eines Ausbauplans hergestellt, was zum Anfall von Erschließungsbeiträgen führt." Laut dem zuständigen Fachbereichsleiter Wolfgang Eller sind neun Eigentümer betroffen. Die Summen, die auf sie umverteilt werden, sind enorm. So gehen die Kosten für die Straßensanierung in Höhe von voraussichtlich rund 280000 Euro komplett zulasten der Grundstücksbesitzer. Hinzu kommen Anteile für den neuen Kanal. Für diesen kalkuliert die Verwaltung 270000 Euro ein. Wie viel davon umgelegt wird, steht laut Eller noch nicht fest. Sollte sich einer der Betroffenen das ganze schlicht nicht leisten können, gebe es Stundungsmöglichkeiten. Dabei fielen allerdings Zinsen an, so dass es heutzutage rentabler sei, einen Kredit aufzunehmen.

Dass die Eigentümer überhaupt zur Kasse gebeten werden können, habe historische Gründe. So seien im vergangenen Jahrhundert mehrere Straßen im Stadtgebiet hergestellt und mit einem Kanal erschlossen worden, ohne dass ein Bebauungsplan Details geregelt habe und Erschließungsgebühren erhoben wurden. Auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr betonte in der Ausschusssitzung, dass die Betroffenen in der Vergangenheit noch nie Gebühren bezahlen mussten. Er warb um Verständnis: "In Baden-Württemberg sind wir noch gut dran. In anderen Bundesländern werden bei jeder Sanierung Erschließungsbeiträge fällig."

Rein rechtlich könnte die Stadt auf die Forderungen allerdings auch verzichten. Im kommunalen Abgaberecht ist lediglich festgeschrieben, dass die Kommune die Beiträge erheben kann, sie muss es aber nicht. Der Verzicht ist laut Eller allerdings nicht so einfach möglich. So könnten der Stadt dadurch beispielsweise Landeszuschüsse verloren gehen.

Die Angelegenheit solle aber in jedem Fall noch auf politischer Ebene im Gemeinderat diskutiert werden. Zumal es in den kommenden Jahren bei anderen Straßen im Stadtgebiet zu ähnlichen Situationen kommen werde. "Dann werden wir aber mit den Anwohnern im Vorfeld das Gespräch suchen", sagt Eller. Bei der Karl-Fanz-Straße sei dies zeitlich nicht mehr möglich gewesen, weil die Sanierungsarbeiten dringend durchgeführt werden müssen. Die Eigentümer müssen aber wenigstens keine Angst habe, dass die große Rechnung schon morgen im Briefkasten liegt. Laut Eller bleiben der Stadt zur Erhebung der Beiträge nach Abschluss der Baumaßnahme vier Jahre Zeit.