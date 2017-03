Kein Grund zum Jubeln, aber "ordentliches Ergebnis" Bühl/Bühlertal (efi) - Während Baden-Württemberg mit 52 Millionen Übernachtungen über einen anhaltenden Tourismusboom jubelt, fällt die Gästebilanz 2016 der Ferienregion Bühl, Bühlertal eher verhalten aus. Tino Rettig, Leiter der Tourist-Information Bühl und Bühlertal, ist dennoch zufrieden. "Wir haben eine normale, durchwachsene Saison hinter uns", interpretiert er das Zahlenwerk. Sowohl bei den Gästezahlen als auch bei den Übernachtungen stellte sich nach einem leichten Plus im Vorjahr ein kleines Minus ein. 78809 Ankünfte weist die gemeinsame Statistik der beiden Kommunen aus, 2015 wurden 80067 gezählt. Die Gesamtübernachtungen liegen bei 189707 (2015: 195145). Für den Tourismuschef liegen diese Zahlen im "normalen Schwankungsbereich". Insgesamt liege ein "ordentliches Ergebnis" vor. Nahezu die Hälfte des Rückgangs bei Ankünften und Übernachtungen sei darauf zurückzuführen, dass Ferienwohnungen aus Altersgründen der Vermieter, wegen familiären Eigenbedarfs oder aufgrund von Dauervermietung nicht mehr zur Verfügung stünden, analysiert Rettig. Weitere Gründe sieht er in Schwankungen im Geschäftsreiseverkehr, der einen bedeutenden Teil der Übernachtungen ausmacht. Negativ ausgewirkt habe sich zudem die nass-kalte Witterung im Frühjahr. Die Zwetschgenstadt verzeichnet mit 67802 Gästen (2015: 69 811) ein Minus von 2,9 Prozent, während die Talgemeinde mit 11007 Ankünften um 7,3 Prozent zulegt. Bei den Übernachtungen liegt Bühlertal mit 30483 um 8,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau, Bühl verliert 1,5 Prozent und erreicht 159224. Sowohl Bühl als auch Bühlertal sind vor allem als Kurzzeitziele gefragt, stellt Rettig fest. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag in den zurückliegenden zwei Jahren bei 2,4 Tagen - in Bühl erreicht sie 2,3, in Bühlertal 2,8 Tage. Und noch etwas verrät die Statistik: Die Übernachtungen aus beruflichen Gründen sind zwar gesunken, betragen insgesamt aber nach wie vor deutlich über 50 Prozent. Der Anteil ausländischer Übernachtungen ist trotz eines Rückgangs in Bühlertal insgesamt leicht gestiegen. Nach Erfahrungen von Rettig kommt das Gros der Besucher aus Baden-Württemberg und angrenzenden Bundesländern. Gebucht wird meist kurzfristig über Internet-Portale. Mit der Entwicklung einer neuen Homepage für die Ferienregion Bühl-Bühlertal, inzwischen durch Ottersweier erweitert, will man dem neuen Informations- und Buchungsverhalten Rechnung tragen, erklärt Rettig. Sie soll im Sommer an den Start gehen. Erkennbar ist ein weiterer Trend: Verstärkte Nachfrage besteht nach Angeboten für kleinere Gruppen mit Spaß- und Aktivprogramm. Nach wie vor gilt: Größere kulturelle und sportliche Ereignisse wie Weinwandertag, Zwetschgenfest oder Schwimmmeeting bringen Gäste in die Region. Synergieeffekte ergeben sich nach Einschätzung Rettigs auch durch Veranstaltungen des Naturparks, dessen Geschäftsstelle inzwischen in Bühlertal angesiedelt ist. Im Oktober ist beispielsweise eine Genussmesse geplant. Als attraktives Ziel für Naturliebhaber und Wanderer habe sich der 2016 eröffnete "Augenblicke"-Aussichtspunkt auf dem Engelsberg bewährt. Im Juni rückt der vor einem Jahr mit der "Kappler Genusstour" eröffnete Rundweg erneut in den Blickpunkt. Als neues touristisches Angebot entsteht der Gertelbach-Rundweg, der voraussichtlich im Herbst fertiggestellt sein wird.

