Breitbandausbau startet kurz vor Ostern

Ottersweier bietet im Verbund mit acht weiteren Gebietskörperschaften nun den dafür nötigen Ausbau der Infrastruktur an. Stephan Meier: "Die Leistungsfähigkeit des Internets, die wir benötigen, kann sich in recht kurzer Zeit vervielfachen. Wir möchten gerüstet sein." Zumal das Paar zwei Kinder hat, die später alle Möglichkeiten des Netzes ausschöpfen dürften.

Die Entscheidung der Familie kann der Rechnungs- und Liegenschaftsleiter der Kommune, Alexander Kern, in einer Pressemitteilung nur begrüßen: Er ist an diesem Morgen bei Meiers zu Gast, um letzte Einzelheiten zu klären. Er prophezeit rasante Veränderungen, die auf Gewerbe und Privatpersonen zukommen werden. "Der bisher übliche Kupferdraht wird wohl schon bald nicht mehr ausreichen", sagt er. "Kupfer arbeitet langsamer und ist störanfälliger als Glasfaser, während die Möglichkeiten des Internets etwa mit Blick auf Homeoffice und Fernsehen kontinuierlich ausgebaut werden."

In Zukunft gewinne auch die Gesundheitsvorsorge per Internet an Bedeutung - samt Patientenüberwachung. Das habe gerade einige ältere Anlieger dazu bewogen, auf Glasfaser umzusteigen. "Über das Glasfaser werden die Daten in Lichtgeschwindigkeit übertragen, die Leistung ist garantiert", so Kern.

Laut Ist-Stand werde man im ersten Bauabschnitt über 50 Prozent der Anwesen mit Glasfaser versorgen. Die Gewerbebetriebe schließen sich mit über 80 Prozent relativ flächendeckend an. "Möglicherweise werden sich in diesen Tagen noch weitere Bürger für den Anschluss entscheiden. Der momentan vergünstigte Preis gelte noch bis Baubeginn am 10. April, danach werden die Investitionskosten wesentlich höher sein, weil der Gehweg erneut aufgebrochen werden müsse. "Niemand ist indes verpflichtet, Glasfaser sofort zu nutzen, dies kann auch erst später erfolgen", erklärt der Gemeindekämmerer. Wer das Breitbandnetz in Ottersweier betreiben wird, stehe voraussichtlich Ende Mai fest.

Das Glasfaserkabel wird per Druckluft in Leerrohre bis zum Haus eingeblasen. "Das geht in ein paar Minuten über die Bühne", so Kern. Manche Anlieger möchten gleichzeitig auch einen Gasanschluss verlegen, wie er berichtet. "Oder sie erneuern ihren Wasseranschluss." Syna-Mitarbeiter Jürgen Hertweck informiert, dass bei Gasanschlüssen eine offene Bauweise oftmals zwar unvermeidlich sei, erfahrungsgemäß sehe das Ganze "nachher aber genauso aus wie vorher - oder sogar besser."