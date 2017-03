DLRG legt Fokus auf Aus- und Weiterbildung Bühl/Bühlertal (red) - Einen Wechsel an der Führungsspitze gibt es bei der DLRG-Ortsgruppe Bühl/Bühlertal. Bei der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder Michael Zierl zum neuen Vorsitzenden. Er löst nach sechs Jahren Stefan Bruder ab. Dieser hatte zuvor noch einmal Bilanz gezogen und sich zufrieden mit der Entwicklung der Ortsgruppe gezeigt. So sei der Verein mit rund 700 Mitgliedern gut aufgestellt. Nennenswerte Ereignisse der vergangenen Monate seien die baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften im Hallenbad Greffern und der Kauf eines neuen Rettungsbootes gewesen. Im Bereich Schwimmausbildung haben in der Saison 2015/16 rund 70 Teilnehmer den Seepferdchen- beziehungsweise Delfinkurs besucht. Ähnlich viele nahmen am Kurs Jugendschwimmabzeichen teil, weitere 25 haben das Rettungsschwimmabzeichen erworben. Dazu kommen die Teilnehmer, die ihre Kenntnisse auffrischen und Prüfungsleistungen wiederholt ablegen. Zusätzlich bot die DLRG im Schwarzwaldbad Bühl und im Hallenbad Greffern einen Schnorchelkurs an. Die Kapazitäten in den Bädern sind derzeit voll ausgelastet, die Wartelisten im Anfängerbereich lang. Auch 2016 leistete die Ortsgruppe im Freizeitcenter Oberrhein wieder Wachdienst. Für die dauerhafte Bereitschaft und Sicherheit am Wasser während der Badesaison investierten die Helfer mehr als 2600 Wachstunden. Dabei machten sich allerdings Personalengpässe bemerkbar, so dass die einzelnen Rettungsschwimmer deutlich mehr gefordert waren. Als größte Herausforderung für die Zukunft sieht Bruder die permanente Weiterbildung von Mitgliedern und die Nachwuchsförderung. Zur Erfüllung der DLRG-Kernaufgaben Schwimmausbildung und Wasserrettungsdienst sei eine regelmäßige Auffrischung der Kenntnisse für alle Einsatzkräfte und Ausbilder ebenso wichtig wie die Aus- und Weiterbildung von Nachwuchskräften. Bruder schied zwar als Vorsitzender aus, bleibt als Kassierer aber dem Vereinsvorstand erhalten. Der bisherige Kassierer Karl Schnurr wurde ebenso zum Beisitzer gewählt wie Alexander Banachewitsch. Um das Ressort Ausbildung kümmert sich in Zukunft Radoslaw Kostof, der selbst in der Ausbildung im Hallenbad Greffern tätig ist. Die stellvertretenden Vorsitzenden Matthias Lang und Patrick Laicht, der technische Einsatzleiter Jonathan Laidebeur und die Geschäftsstellenleiterin Karin Frey-Wyrwoll führen ihre Ämter fort. Manuela Kautz (Kommunikation) verlässt den Vorstand, ihre Nachfolge übernimmt Julia Ganninger. Beisitzer Oliver Hintzen und auch Ronald Manz, der langjährige Material- und Gerätewart, werden ihre Funktionen nicht weiter ausüben. Als Kassenprüfer wurden Norbert Wehner und Selina Korff bestellt. Der neue Vereinsvorstand will den Fokus und die Ausrichtung der Ortsgruppe weiterhin auf die Schwimmausbildung und die Qualifizierung der Mitglieder und Nachwuchskräfte setzen, unter anderem in den Sonderausbildungen zum Bootsführer, Strömungsretter oder Einsatztaucher. Mit dem Ehrenzeichen in Bronze für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden 23 Mitglieder geehrt. Martin Frietsch, Sarah Glatt, Melissa Heiß, Robin Maier und Kevin Wendle nahmen die Auszeichnung persönlich entgegen. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft bekamen unter anderen Hannes Jesensky, Sarah Laicht und Irmgart Schnurr verliehen. Stefan Röder, Frank Seiler und Ingo Zimmermann erhielten das Ehrenzeichen Silber für 40-jährige Mitgliedschaft. Ein großer Dank ging auch an Wolfram Kautz. Er ist seit 39 Jahren in der DLRG aktiv und hat die Interessen der Ortsgruppe über viele Jahre in der Vorstandschaft des Bezirks Mittelbaden vertreten.

