Verschiebebahnhof im Vorstand des TV Bühlertal Bühlertal (red) - Die Jahreshauptversammlung des TV Bühlertal ergab mehrere personelle Veränderungen. Nach zehn Jahren übergab der Vorsitzende Karl Preis sein Amt an seine bisherige Stellvertreterin Susanne Seebacher. (red) - Die Jahreshauptversammlung des TV Bühlertal ergab mehrere personelle Veränderungen. Nach zehn Jahren übergab der Vorsitzende Karl Preis sein Amt an seine bisherige Stellvertreterin Susanne Seebacher. Ebenfalls verabschiedet wurden die Vorstandsmitglieder Melanie Klein (Presse), Nancy Zvornar (Finanzen) und Yannick Faulhaber (Jugend). Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Peter Händel, der darüber hinaus weiter das Amt des Sportwarts innehat. Für die Finanzen verantwortlich ist künftig Yvonne Baartz, die Geschäftsstellenleitung und das Presseamt übernimmt Andrea Händel. Weiterhin im Amt bleibt Schriftführerin Sonja Soboll. Vor den Wahlen hatten die Anwesenden einen Überblick über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr erhalten. Einer der wichtigsten Punkte war dabei der Kassenbericht. Dieser war erstmals von einer externen Firma erstellt worden. Aufgrund der mehr als 1100 Mitglieder, mit einem Anteil an Kindern und Jugendlichen von fast 40 Prozent, hat sich die Anzahl der Übungsleiter in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Konsequenz aus den daraus resultierenden Mehrausgaben ist die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Hervorgehoben wurden auch die Veranstaltungen des Vereins als wichtige Einnahmequelle. Den Abschluss der Hauptversammlung bildeten Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für 25 Jahre Treue zum Verein wurden folgende Mitglieder ausgezeichnet: Anja Bauer, Martina Erhard, Kerstin Seise, Gerda Skrzipczyk, Petra Wiegand und Peter Hübner. Seit 40 Jahren Mitglied beim TV Bühlertal sind Luzia Hörth, Doris Weber, Anneliese Braun, Irma Brügel, Johanna Fritz, Hilde Kohler, Waltraud Massong, Margareta Schüler, Lieselotte Siegel, Sigmar Gerber, Holger Hörth, Matthäus Störk und Heinz Erhard. Für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde Bruno Karcher, für 60 Jahre Edith Müller, Frank Blume, Hubert Braun, Helmut Küpper und Oswald Seebacher.

