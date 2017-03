Sommerliches Konzerterlebnis mit besonderem Ambiente

Auch Bürgermeister Hans-Peter Braun ist davon überzeugt, dass das Event auf dem beleuchteten Brunnenplatz "gut einschlagen" wird und freut sich auf einen lockeren Abend mit legerem Flair.

Nachdem klar war, dass es 2017 nicht zu einer Neuauflage des Feschts im Tal kommen wird, "haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir Bühlertal mit einer größeren Veranstaltung bereichern können", erläutert Brügel. Inspiriert vom Grethel-Open-Air des VfB Bühl entstand die Idee für ein Freiluft-Konzert. Die Wahl fiel auf den Brunnenplatz. "Er liegt zentral und bietet genügend Parkplätze beim Schwimmbad", sagt Brügel. Bei Regen kann das Haus des Gastes als Ausweichquartier genutzt werden. Mit im Boot ist die festerprobte Bühlertäler Feuerwehr. Sie übernimmt die Bewirtung und sorgt für Tische und Stühle. "Wir haben sofort zugesagt, beim Open-Air mitzuhelfen", sagt Kommandant Michael Reith. Die Floriansjünger servieren Getränke, kleine kalte und warme Gerichte sowie "handgeschüttelte" Cocktails.

Nicht von ungefähr wählten die Macher der Kulturreihe den 1. Juli als Termin. Sie knüpfen damit an die Tradition des Bühlotelfeschds an, für das seit den 90er Jahren stets das erste Juli-Wochenende reserviert war. Damit das erste Brunnenplatz-Open-Air ein Erfolg wird, haben die Initiatoren ein Programm zusammengestellt, das Fans unterschiedlicher Stilrichtungen begeistern soll. Mit der Hubert-von-Goisern-Coverband "zfridn" und der Combo Latino trifft an diesem Samstagabend Alpenrock auf Latino-Musik. "Wir waren überrascht, wie schnell wir uns einig waren", berichtet Brügel über die Anfragen bei den beiden Formationen. Als "absoluter Goisern-Fan" hat er auch mit dem Management des "Meisters" Kontakt aufgenommen, "doch vor weniger als 2000 Leuten spielt er nicht."

Die Coverband aus der Nähe von Bayreuth hat Brügel sofort überzeugt. Die vier Musiker bringen einen Querschnitt aus über drei Jahrzehnten Goisernschen Schaffens auf die Bühne. Für ausgelassenes Tanzfeeling dürfte Combo Latino aus Karlsruhe sorgen. Die Formation um die kolumbianische Sängerin Adriana Holguin spielt eine Synthese aus lateinamerikanischen Rhythmen in der Cumbia-, Merengue- und Rumba-Tradition sowie Rock und Jazz.

Das Open-Air startet am 1. Juli um 19 Uhr. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Montag. Maximal 600 Sitz- und Stehplätze stehen zur Verfügung. Karten gibt es in Bühlertal bei der Tourist-Info, Bühlot-Bäckerei und OMV-Tankstelle, bei Delker-Optik in Bühl und der Bühlot-Bäckerei in Kappelwindeck.