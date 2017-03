Hängepartie dauert an Schwarzwaldhochstraße/Ottersweier (jo) - In die Kurhausruine auf Hundseck kommt auch nach der gestrigen mündlichen Behandlung zweier Eingaben vor dem Petitionsausschuss des Landtags keine Bewegung. Beate Böhlen (Grüne), Vorsitzende des Petitionsausschusses, ließ auf BT-Anfrage wissen, dass die Petition vom 29. Februar 2016, die darauf abzielt, die "Zerstörungen" durch die Abbruchverordnung rückgängig zu machen, zurückgestellt wurde. Die Abgeordnete sagte: "Es gibt Fragen, die noch geklärt werden müssen." Diese Petition soll nunmehr bei der nächsten mündlichen Verhandlung am 4. Mai behandelt werden. Der Vertagungsbeschluss erging nach Angaben der Baden-Badener Abgeordneten einstimmig. Böhlen begründete die Verzögerung damit, dass ihr die Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums zu kurzfristig zugegangen sei, um noch offene Fragen abschließend klären zu können. Dabei gehe es unter anderem um die Art und Weise des Abbruchs, um Fristen und gutachterliche Belange. Die Petition eingereicht hatte, wie im BT berichtet, Josef Gramlich, Testamentsvollstrecker der Sand gGmbH, deren Anteile im Besitz der ebenfalls gemeinnützigen Stiftung "Paradiesbau auf Erden" sind. Gramlich ist im Besitz einer Vollmacht der beiden Hundseck-Eigentümer, deren Interessen unbeschränkt und unbefristet wahrzunehmen. Er warf in seiner Petition der Stadt Bühl vor, dass deren Abbruchanordnung im Herbst 2012 nicht zu halten gewesen sei. Die Stadt sei deshalb als "Schadensverursacherin" heranzuziehen. Sie soll nach Meinung des Petenten dazu verpflichtet werden, die "rechtswidrig ausgeführten Zerstörungen" rückgängig zu machen. Beate Böhlen ist zuversichtlich, diese Petition bald abschließen zu können. Zuvor steht am 28. April, 9 Uhr, im Sitzungssaal Nummer 118 des Amtsgerichts Baden-Baden die Zwangsversteigerung des ehemaligen Kurhauses Hundseck samt einem gegenüberliegenden Grundstück auf der Tagesordnung. Böhlen hofft als Wahlkreis-Abgeordnete darauf, dass die Causa Hundseck dabei auf einen "guten Weg gebracht wird". So sei es dringend geboten, dass Planungssicherheit geschaffen werde und damit auch eine "Perspektive für die Schwarzwaldhochstraße". Es gehe darum, der ökonomischen, ökologischen und ideellen Wertschöpfung im Nordschwarzwald Vorschub zu leisten. "Ich hoffe, dass alle an einem Strang ziehen werden." Allerdings: Die Latte liegt trotz einem Euro Verkehrswert für die Hotelruine hoch. Neben einer möglichen Vollstreckungsabwehrklage im Fall einer erfolgreichen Versteigerung ist auch die Last von 325000 Euro Abbruchkosten für Bieter wenig verlockend. Zweite Petition verworfen Einen Schlussstrich zog der Petitionsausschuss gestern unter eine zweite Eingabe von Professor Dr. Jörg Schmidt aus Mannheim. "Dieser Petition konnte nicht abgeholfen werden", ließ Böhlen wissen. Der frühere Vizepräsident am Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte seine Petition vom 22. Oktober 2015 inhaltlich mit Umweltgefahren aufgrund der Ablagerung und Verdichtung von Abbruchmaterial im Innern des Gebäudes begründet. Schadstoffe seien nicht entfernt worden. Außerdem hatte der Petent Ausführungen zur "teilweise rechtlich unhaltbaren und teilweise sachverhaltsentstellenden" Begründung seiner ersten abgelehnten Petition kritisiert. Böhlen hielt fest, dass Schmidts Einlassungen nicht durchs Abfallrecht gestützt seien. Eine ausführliche Begründung werde nach der Sitzung des Landtags am 6. April veröffentlicht, wenn über dieses Petitionsverfahren abschließend entschieden wird. Der Ausschuss habe seine gestrige Beschlussempfehlung einstimmig getroffen, so Böhlen. Schmidt hatte den Petitionsausschuss bereits zum zweiten Mal angerufen. Seine erste Petition, die sich auf das Naturschutzrecht bezogen hatte, war 2015 verworfen worden. Darin hatte er die Beseitigung auch der Überreste der Hotelruine auf der Grundlage der Landschaftsschutzverordnung und des Naturschutzgesetzes gefordert. Der Petitionsausschuss verwies auf die Landesbauordnung, die nicht außer Kraft gesetzt werden könne.

