Jugendliche schenken EU viel Beachtung

(red) - Immer mehr Kinder fangen an, Eishockey zu spielen. Es ist eine besondere Sportart, für die man viel Disziplin, Konzentration und Teamgeist benötigt. Die Kinder sind in drei Altersklassen eingeteilt. Jede Altersklasse trainiert zweimal die Woche (Foto: pr).

(red) - Es ist allen bekannt, dass sich die Schüler an deutschen Schulen relativ ungesund ernähren. Besonders die Jüngeren. Eine Umfrage zum Thema gesunde Ernährung soll klären, wie die Sache an der August-Renner-Realschule Rastatt aussieht (Foto: pr).

(red) - Bei Jugend trainiert für Olympia treten 800.000 Schüler an, die sich in 17 verschiedenen Sportarten messen. Kürzlich fand im Rahmen dieses Wettbewerbs der Vorentscheid Nordbaden in der Kategorie Geräteturnen statt. Hierzu hatte sich die ARRS angemeldet (Foto: pr).

Rastatt