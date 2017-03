Fulminantes Plädoyer für Toleranz und Frieden

Bühl - Viele erinnern sich bestimmt noch an die kleinen gelben Reclamhefte in der Schulzeit. Das Büchlein "Natan der Weise" war bestimmt keines der beliebtesten. Dennoch, auch über 230 Jahre später ist das Drama von Gotthold Ephraim Lessing nicht nur ein Klassiker par excellence, sondern gleichzeitig das Stück der Stunde.

Das Drama zeigt nämlich auf eindringliche Weise, wie drei Weltreligionen, Christentum, Judentum und Islam, friedlich koexistieren können. Am Donnerstagabend entführte das Schauspiel im Bürgerhaus Neuer Markt ins 12. Jahrhundert. In einem fast schon modernen orientalischen Märchen schaffte es die brillante Schauspieltruppe mit Peter Kremer in der Hauptrolle, das Publikum in die Zeit des Dritten Kreuzzugs (1189-1192) mitzunehmen.

Zugegeben, auch die Inszenierung von Stefan Zimmermann ist immer noch keine leichte Kost - trotz moderner Elemente und eines wunderschönen orientalischen Klangteppichs (zum Großteil Originalaufnahmen aus Jerusalem). Aber das Publikum im voll besetzten Bürgerhaus lauschte konzentriert und gespannt Lessings Aufklärungsstück, dass neben der berühmten Ringparabel noch vieles andere zu bieten hat: Es geht um Glaubensfragen, Generationskonflikte und den Grauen des Krieges.

Als brillante Besetzung in der Hauptrolle präsentierte sich Peter Kremer, der in stiller Freude seine ellenlangen schweren Texte eindringlich vortrug und der Figur des Nathan damit viel Ruhe und Weisheit verlieh. Mit unglaublicher Intensität und maximaler Ausstrahlung zeigte er, dass Humanität und Toleranz auch tiefe Gräben überwinden können und ein friedvolles Miteinander durchaus möglich ist. Kremer dürfte den meisten durch seine zahlreichen Theater-, Film- und Fernsehauftritte, bekannt sein.

Grandios zeigte sich auch der Schauspieler Stefan Rehberg in der Rolle des Sultans Saladin, den er majestätisch und erhaben verkörperte. In der Rolle der Sittha glänzte Nicole Spiekermann, die als Schwester des Sultans mit ihrer authentischen Darstellung einer muslimischen Frau eine grandiose Leistung ablieferte. Weitere Rollen waren durch Alexander Mattheis, Laura Antonella Rauch, Georg Luibl (der sehr leise sprach und oftmals schlecht zu verstehen war), Michael Althauser und Angelika Auer besetzt. Auch das Bühnenbild war eine einzige Herausforderung, die aber brillant von Peter Schultze gelöst wurde, unterstützt durch gezielt eingesetzte Licht- und Soundeffekte.

Natürlich ist die Ringparabel das Herzstück von Lessings Drama. Darin geht es um die Tradition in einer Familie, nach der der Vater einen kostbaren, mit besonderer Kraft ausgestatteten Ring jeweils seinem liebsten Sohn zu vererben hat. Nun tritt der Fall ein, dass ein Vater seine drei Söhne alle gleich liebt. Er lässt zwei perfekte Kopien anfertigen und so erbt jeder Sohn einen Ring. Die Drei streiten sich, wer nun den echten habe. Ein Richter trägt jedem von ihnen auf, so zu leben und zu handeln als wäre sein Ring der echte.

Dies ist heute noch der gültige Kern von Lessings Botschaft: Toleranz und ein friedliches Miteinander im Sinne der Aufklärung. Auch im Stück selbst wird der Toleranzgedanke zum obersten Gebot. Am Ende offenbart sich, dass alle drei Weltreligionen in einer Familie verwoben und somit unzertrennlich miteinander verwurzelt sind: ein christlicher Tempelherr, eine von einem Juden erzogene Tochter sowie ein muslimischer Sultan bilden eine Einheit.

So endet ein grandioser Theaterabend mit frenetischem Applaus und der Fiktion einer friedlichen Welt: Jede Religion hat ihre Existenzberechtigung und keine ist der anderen überlegen - in Zeiten von Terror, Flüchtlingsströmen und Glaubenskriegen ein wirklich tröstlicher Gedanke!