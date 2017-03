Widerstand gegen Polizeibeamte hat ein Nachspiel

Mit erstaunlich gestalterischer Kraft schilderte er Richter Alexander Lachmann am Amtsgericht in Bühl das Geschehen, wie nach einem lautstarken Disput während eines Spaziergangs mit seiner jungen Freundin unvermittelt die Polizei vor ihnen aufgetaucht sei. Ein Jogger hatte diese benachrichtigt, um einer eventuellen und nach seinem Dafürhalten gefährlichen Eskalation des Streits vorzubeugen.

Ohne Angabe von Gründen, so schilderte es der Angeklagte, habe man ihm sogleich die Taschen durchsuchen wollen, wogegen er sich jedoch verwahrt habe. "Egal, was du jetzt sagst, wir untersuchen dich hier oder auf dem Revier!", soll der Beamte daraufhin geäußert haben, und dann habe man ihn auch schon unsanft gepackt und an den Polizeiwagen gedrückt. Offenbar, weil er zuvor versucht habe, mit seinem Handy den Vorgang zu dokumentieren, und man das nicht habe zulassen wollen.

Seine 16-jährige Freundin bestätigte im Wesentlichen diese Angaben, bekam vom Richter aber zu hören, dass er den Eindruck habe, sie wolle ihren Freund mit ihrer Aussage doch etwas besser dastehen lassen. Denn nach den Zeugenaussagen der beiden Vollzugsbeamten bekamen deren zunächst recht unverhältnismäßig erscheinenden Maßnahmen einen etwas anderen Charakter. Sie hatten, wie sie übereinstimmend aussagten, sehr wohl den Angeklagten mehrmals auf die Gründe hingewiesen, weshalb sie eine Untersuchung seiner Taschen für notwendig hielten. Ihnen war nämlich typischer Marihuana-Geruch in der Nähe des Angeklagten aufgefallen, so dass sie von einem Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz ausgehen mussten. Sein extrem starkes Schwitzen, sowie sein äußerst nervöses Verhalten hatten zudem ins Bild gepasst. Alles Anzeichen, die sie bei ihrer langjährigen Erfahrung entsprechend hatten deuten müssen. Und in der Tat war man beim Angeklagten fündig geworden: ein Joint und 0,6 Gramm Marihuana.

So stellte sich für die Staatsanwältin die Weigerung des Angeklagten, seine Taschen durchsuchen zu lassen, als durchaus nachvollziehbar heraus. Sie sah den Anklagepunkt als erwiesen an und plädierte auf eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen à 25 Euro€.

Die Verteidigung verlangte einen Freispruch für ihren Mandanten in der Überzeugung, es habe keinen unmittelbaren Zwang für die polizeiliche Maßnahme gegeben. Das sah der Richter anders. Sein Urteil: 70 Tagessätze à zehn Euro€. "Was wollen Sie denn hören?", fragte er in seiner Urteilsbegründung den Angeklagten, der partout die Gründe für die Taschendurchsuchung nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Auch ein passives Nicht-Wollen und ein Dagegen-Agieren seien als Wider-stand gegen polizeiliche Maßnahmen zu werten.