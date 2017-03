Vor dem Abriss bewahrt

Bühl - Otto Seiler, vor zwei Jahren verstorben, war eine Institution in Bühl: Leichtathlet, Sportfunktionär, Ski-Club-Tourenwart, Feuerwehrmann und Nordpol-Fasnachter ("Otto der Frostige"). Sein Einkommen fand er im Sportgeschäft im Elternhaus, in dem er zeitlebens mit seiner Familie wohnte. Ursprünglich hatte es Überlegungen gegeben, das Gebäude im Zuge einer Quartierneugestaltung abzureißen, doch sollte alles anders kommen. Jetzt wird in der Rheinstraße 10 saniert. Bis zum Sommer will man fertig sein.

Das Haus liegt im Sanierungsgebiet "Nördlicher Stadteingang". Marcel Schindler, aus Graben-Neudorf stammend und mit einer Bühlerin verheiratet, hatte auf Vermittlung der Bühler Maklerin Claudia Pollak Gefallen daran gefunden. Er ließ sich im Stadtgeschichtlichen Institut die alten Pläne zeigen und stellte fest, dass die Frontfassade des Anfang der 1920er Jahre errichteten Gebäudes mit Ausnahme des Ladens nahezu unverändert blieb. Nur im Erdgeschoss waren der Eingangsbereich und die Fensterzeile aufgebrochen worden, um Platz für Schaufenster zu schaffen.

Der neue Eigentümer, geschäftsführender Gesellschafter der Immobilien Schindler GbR, plant einen behutsamen Umgang mit der alten, sehr gut erhaltenen Bausubstanz. "Der ursprüngliche Charakter der Front von Ober- und Dachgeschoss bleibt erhalten. Die neuen Fenster werden dem Stil angepasst." Die charakteristischen Fensterfassungen aus Stein werden also nicht angetastet. Das ohnehin nicht mehr original erhaltene Erdgeschoss erhält einen neuen, veränderten Zugangsbereich zu Laden und Treppenhaus. Bereits in Kürze werden neue Schaufenster eingebaut.

Hinter den alten sind derzeit die Handwerker zugange. "Wir greifen vorzugsweise auf Bühler Unternehmen zurück", lässt Schindler wissen. Die Identifikation mit seiner Wahlheimat Bühl ist ihm wichtig. Sein Plan sieht auch vor, die 110 Quadratmeter Geschäftsfläche auf zwei Etagen an einen Fachbetrieb zu vermieten, dessen Branche in Bühl bislang nicht oder nur wenig vertreten ist. "Mein Vorbild ist die Baden-Badener Innenstadt, die auch von vielen kleinen Geschäften lebt." Eine Treppe im Laden führt ins Untergeschoss, das Schindler für ergänzenden Verkauf oder Lagerhaltung grundlegend sanieren lässt und um einen Sozialraum mit Teeküche und Toiletten erweitert.

Beim Gang in die oberen Wohnetagen schildert der Investor: "Der Charakter des Gebäudes soll sich auch im Innern widerspiegeln." Die Holzelemente des schmucken, historischen Treppengeländers werden neu herausgearbeitet. Die Wohnung im Obergeschoss verfügt - im Gegensatz zu der im Dachgeschoss - noch über die originalen Türrahmen und Türblätter in Jugendstil-Andeutung. Auch diese Besonderheit soll im Zug der Generalsanierung betont werden. Die Seilers teilten sich eine für die 1920er Jahre typische Altbauwohnung von eher kleinem Raumzuschnitt mit hohen Wänden. Ein Stück Lebensqualität, das die früheren Bewohner nicht kannten, wird nachträglich geschaffen. Auf der Rückseite des Hauses entstehen zwei Balkone.

Dort grenzt der Hof an die ehemalige Skiwerkstatt des Sporthauses an. Schindler wollte auch den Schuppen erhalten, doch müsse er diesen Teil aufgrund schlechter Substanz des Mauerwerks leider abreißen. "Der Aufwand stünde in keinem Verhältnis", ergänzt Claudia Pollak. Zumindest Elemente des Nebengebäudes sollen gerettet werden, wie etwa die schmucken Holztüren. Die Ziegel der Preußischen Kappendecke würde Schindler nur ungern entsorgen.

Mit der Sanierung des ehemaligen Seiler-Haupthauses bleibt ein Stück Bühler Geschichte im Straßenbild erhalten. Die Stadtverwaltung habe, trotz früherer anderer Vorstellungen, seine Pläne voll mitgetragen, spricht Schindler von einem sehr guten Miteinander. "Die Stadt ist unserem Projekt mit viel Offenheit begegnet."