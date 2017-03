Starke Stimmen, treibende Rhythmen und satter Sound

Auch als Schauspielerin war sie erfolgreich. Ihr Film "Bodyguard" war ein weltweiter Kassenschlager. Doch leider überschatteten ihre Drogensucht und Alkoholeskapaden ab Ende der 1990er Jahre immer mehr ihre Karriere, bevor sie dann mit nur 48 Jahren 2012 leblos in einer Badewanne aufgefunden wurde. Doch ihre Fans haben sie nicht vergessen - jedenfalls in Bühl nicht, wo im Bürgerhaus eine glanzvolle Hommage an die Künstlerin gezündet wurde. Die Auferstehung von Whitney Houston feierte das ausgelassene Publikum bei der Tribute-Show "One moment in time", bei der man sich höchst verwundert Augen und Ohren rieb, ob da nicht tatsächlich die charismatische Sängerin auf der Bühne wirbelt und ihre sagenhafte Stimme durch die Reihen dröhnen lässt.

Es war aber Nya King, die schon optisch dem Vorbild verdammt nahe kommt. Sie ist weltweit eine der besten Whitney-Interpretinnen überhaupt, ohne Frage. Begleitet wurde die in Zimbabwe geborene und jetzt in London lebende Nya King von einer herausragenden Liveband, einem durch alle Spektren glänzenden Chor und einer Tanz-Gruppe, die ordentlich den Staub aufwirbelte. Dass diese Show glamourös daherkommt, war schon hinter dem Bürgerhaus ersichtlich. Das Equipment wird von einem riesigen Truck gebracht, die Lightshow ist dementsprechend. Die Performance lässt also keine Wünsche offen. Wirft aber auch Fragen auf. Knackig gebaute schwarze Männer werden da an der Leine über die Bühne geführt, knapp gekleidete Frauen schwingen ihre Hüften - für Sexismus scheint es keine Grenzen mehr zu geben im Show-Business.

Die wirklich starke Stimme von Nya King und ihrem Background-Chor trösten da einigermaßen hinweg. Und wenn der Funk seine musikalischen Runden dreht, ist die Leistung der Band beachtlich. Natürlich darf an diesem Abend nicht "When you believe" fehlen. Mit diesem Kracher trat Houston 1998 gemeinsam mit Mariah Carey auf. Und das Duett mit der Sängerin aus dem Chor schmeichelt sich fast noch besser ins Ohr als das Original. Treibende Rhythmen, satter Sound und eingängige Melodien, die sich nun mal auf wenige Akkorde reduzieren, bilden den Hauptaspekt dieser bilder- und klangmächtigen Show. "I will allways love you" schmilzt dahin wie sahnige Schokolade.

Auch an George Michael wird erinnert, dessen Konterfei an die Leinwand gebeamt wird. "If I told you that" erinnert an den verstorbenen Kollegen, mit dem Whitney Houston eines der eindrücklichsten Duette der Popgeschichte eingespielt hat. Wer ein Gespür für Gefühle hat, war bei diesem Konzert also bestens bedient. Dafür musste allerdings auch gehörig in den Geldbeutel gegriffen werden. Da blieben im Bürgerhaus so manche Stuhlreihen leer.