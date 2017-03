Komisch wie beklemmend Von Michael Müller Lichtenau - Josef Pretterer ließ am Wochenende im Scherzheimer Hoftheater die Puppen (toten-)tanzen. Und man wusste hinterher nicht so recht, ob man lachen oder weinen sollte. Das Alter ist kein Kavalier. Nicht nur, weil man nicht schöner wird - man baut halt ab, körperlich wie geistig. Viel kommt nicht mehr, und es bleibt einem auch nicht mehr viel Zeit, noch mal irgendetwas anders zu machen. Das kann einen verbittert machen, weil man weiß: Hat man mal eine Ausfahrt verpasst, gibt es irgendwann kein Zurück mehr. Das ist in etwa die Ausgangslage für das Programm "Herzversagen", mit dem sich Josef Pretterer - selbst Jahrgang 1948 und somit auch nicht mehr der Jüngste - in Scherzheim vorstellte. Es spielt in einem Pflegeheim, und die beiden Hauptfiguren sind ein altes Ehepaar, das die meiste Zeit im Bett verbringt. Und wenn sie dann mal wach sind, weil sie nicht mehr schlafen können, giften sie sich entweder an oder schwelgen in Erinnerungen. Und wie er das erzählt - dafür hat Pretterer seinen ganz eigenes Format gefunden. Der gelernte Zeichner und Illustrator, aus dessen Feder viele Trickfilmfiguren bekannter Fernsehsendungen wie "Sesamstraße" oder die "Sendung mit der Maus" stammen, hatte als Mittvierziger das Puppenspiel für Erwachsene für sich entdeckt. Seine Puppen, die die Figuren aus den Erinnerungen der beiden Alten lebendig werden lassen, baut er selbst - manchmal lebensgroß, oft karikaturhaft überzeichnet. So entfaltet sich ein groteskes Panoptikum schräger Typen, die aber auch gar nichts gemein haben mit dem verklärten Idealbild, als die sie in der Erinnerung der beiden Alten fortleben. Etwa Pater Gottfried, den sie auf einer Pilgerfahrt nach Lourdes kennengelernt hatten. Er träumt immer noch seine "Visi-on von der Missi-on" (breit ausgesprochen), war aber nie Missionar in exotischen Gegenden, sondern muss heute im Großstadt-Dschungel vor leeren Bänken predigen. Oder der fesche Reiseleiter Hubert, der zwar Porsche fährt und alten Leuten die tollsten Dinge andrehen kann, die kein Mensch braucht (etwa einen dreiteiligen Cholesterinspiegel und Kamelhaar-Rheumadecken), aber immer noch bei Mama zu Hause wohnt und sich nicht mal das Frühstück selber machen kann. Dessen Mutter, einst angeblich ein "Vollweib", ist heute eine aufgedunsene Schabracke, die als Klofrau arbeitet. Oder Totengräber Heinz, der immer noch von seiner Wehrmachtszeit schwadroniert, wo alles seine Zucht und Ordnung hatte. Oder der aufgeblasene Politiker Prof. Dr. Gentleitner, die abgedrehte Mental-Trainerin Gerda von Schwanenborn, die ihren Kunden sinnentleerte Seminare anbietet. Sie alle lässt Pretterer mit oft fast beängstigender Eindringlichkeit - und nebenbei bemerkt, mit genialer Gabe für verschiedenste Dialekte - lebendig werden. Schlussszene: Wieder die beiden Alten im Bett. Er bölkt nochmal "Schweeeester!", um sie wieder aufzuwecken. Doch diesmal klappt der Trick nicht: Sie bleibt reglos liegen - und er sieht sich plötzlich mit der Aussicht konfrontiert, ganz allein zurückzubleiben. "Ich hab dich doch geliebt - so gut ich's eben konnte", weint er. Da erwacht sie plötzlich: "Das hab ich hören wollen!" Und sie entschließen sich: Wie wär's, wenn wir noch mal ganz von vorn anfangen? Du wirst mich auf Händen tragen? - Ja! - Aber erstmal schlafen wir noch ein bisschen, und dann... Das hatte fast schon etwas Rührendes.

