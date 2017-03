Weitenunger Bürgerrat in den Startlöchern Bühl (efi) - Mit der Bildung des Bürgerrats ist in Weitenung ein entscheidender Schritt im Prozess der Bürgerbeteiligung gelungen. 15 Personen haben sich bereit erklärt, sich Gedanken über das Bürgerzentrum zu machen und darüber hinaus Ideen für wichtige Zukunftsthemen zu entwickeln. Ortsvorsteher Daniel Fritz ist "absolut zufrieden". "Das sind exakt so viele wie vorgesehen", freut sich Fritz über das "positive Feedback". Aktiv wird der Bürgerrat nur für kurze Zeit. Ist seine Arbeit getan, löst er sich auf (wir berichteten). Das Gremium trifft sich Ende dieser Woche für eineinhalb Tage, um Empfehlungen auszuarbeiten. Sie müssen einstimmig beschlossen werden. Die Ergebnisse werden die Bürgerräte am Sonntag, 2. April, ab 10 Uhr in der Rheintalhalle präsentieren. Der Ortsvorsteher hofft in diesem Rahmen auf eine rege Beteiligung interessierter Bürger. "Die gesamte Bevölkerung soll daran teilhaben", sagt er. Er geht davon aus, dass sehr viele Themen zusammengetragen werden und eine Priorisierung vorgenommen wird. Ergänzungen und weitere Impulse seien durchaus erwünscht. Danach ist der Ortschaftsrat gefragt, der die Anliegen und Anregungen auf ihre Umsetzbarkeit überprüft. Er wird sich voraussichtlich noch im April damit befassen, kündigt Fritz an. Mit der Bildung des Bürgerrats hat Weitenung Neuland betreten. Begleitet werden die Abläufe von Unternehmensberater Peter Kriechhammer aus der Partnergemeinde Mattsee, der am kommenden Freitag und Samstag auch das Treffen der 15 Bürgerräte moderieren wird. Um eine möglichst repräsentative Zusammensetzung zu erreichen, hatte man die rund 2000 Einwohner über 16 Jahre nach Alter und Geschlecht eingeteilt. Unter notarieller Aufsicht wurden 208 von ihnen ausgelost und angeschrieben. Unter den 15 Weitenungern, die ihre Teilnahme erklärt haben, sind sechs Frauen und neun Männer. "Wir haben ein relativ ausgewogenes Verhältnis", meint Fritz. Jüngstes Mitglied ist eine 17-Jährige, der Älteste ist 76 Jahre alt. Vertreten sind Schüler, Auszubildende, Berufstätige und Rentner. Sie werden sich am Wochenende intensiv mit dem Bürgerzentrum beschäftigen. Unter anderem gehen sie der Frage nach, welchen Beitrag dieses zum Miteinander der Generationen liefern kann und welche Themenschwerpunkte dort angeboten werden sollen. Auf der Agenda stehen zudem die Möglichkeiten, die sich durch eine Umgestaltung des Foyers der Rheintalhalle und die Einbeziehung des Außenbereichs ergeben. "Wie können Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft eine gemeinsame Zukunft im Ort gestalten", heißt eine weitere Aufgabe. Fritz erwartet einen "sehr spannenden Prozess", der durchaus Schule machen könnte. Die Ideen aus den Reihen des Bürgerrats seien - neben den Aktivitäten der Vereine - ein weiterer Mosaikstein in der Entwicklung des Bürgerzentrums. Für das Projekt konnte ein Zuschuss von 5000 Euro aus dem Förderprogramm "Mittendrin" des Landessozialministeriums in Anspruch genommen werden.

