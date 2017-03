"Himmel und Erde berührten sich in ihrem Wirken"

(kkö) - Es zog sich wie ein roter Faden durch die Verabschiedung von Carola Wald aus ihrer Tätigkeit für das Diakonische Werk Baden-Baden und Rastatt: Das Wort "Herz". Wie ein Ausrufezeichen stand es über der Feier im Gemeindesaal der evangelischen Johannesgemeinde. Von einer Frau mit "riesengroßem Herzen für die Menschen" und von "Gottes Bodenpersonal" sprach Holger Olesen, Vorsitzender des Diakonie-Aufsichtsrats.

Als "Herzensmensch mit zwei tatkräftigen Händen" bezeichnete sie Gemeindepfarrer Götz Häuser. Auch Bürgermeister Wolfgang Jokerst konstatierte: "Sie haben sich in den Jahren Ihres Wirkens in unserer Stadt mit großer Kompetenz und viel Herz für die Menschen und das soziale Klima engagiert."

Begeistert schilderten Werner Ziegler von der Bühlertäler Christusgemeinde und Gaby Lippert von der Caritas Rastatt ihre Zusammenarbeit mit Wald. Deren langjährige Weggefährtin und Freundin Claudia Jäckel fasste die vorausgegangenen Reden und Grußworte in einem Satz zusammen, aus dem ehrliche Bewunderung sprach: "Du bist eine Institution für Bühl."

Der Pfarrer der Bezirksdiakonie, Arno Knebel, hatte es eingangs wie folgt formuliert: "In dem, was Sie getan haben, berührten sich Himmel und Erde." Er habe Carola Wald als lebendig und aufmerksam kennengelernt, ihr Handeln sei stets zielgerichtet gewesen. Dieses "zielgerichtete Handeln" schilderte der Geschäftsführer der Diakonie, Otto Tepper. Er skizzierte Walds Lebenslauf. Nachdem sie ihr Studium der Sozialarbeit an der Evangelischen Fachhochschule in Freiburg abgeschlossen hatte, folgten verschiedene Stationen, etwa beim Sozialen Dienst in Bühl und beim evangelischen Gemeindedienst in Freiburg. Erstmals beim Diakonischen Werk Rastatt tätig war Wald 1985 und aus familiären Gründen knapp 14 Jahre später, letztlich als feste Mitarbeiterin in Bühl.

Ihr Aufgabengebiet sei die "kirchliche allgemeine Sozialarbeit" gewesen, so Tepper. "Sie war Anlaufstelle für alle Menschen in Notlagen." Darüber hinaus habe sie allerlei Projekte ins Leben gerufen. Als Beispiele nannte er das "Kochen mit Alleinerziehenden", den Aufbau des Bühler Tafelladens und die "Kochgruppe für Senioren". Ihr Einsatz habe sich aber weit über das Berufliche hinaus erstreckt, etwa die Flüchtlingshilfe betreffend. Das goldene Kronenkreuz der Diakonie verliehen der scheidenden Mitarbeiterin Arno Knebel und Eckhard Röller, Vorsitzender des Bezirksdiakonieausschusses.

Carola Wald nahm auf ihre Weise Abschied: Indem sie den Dank an alle Redner und weitere Anwesende zurückgab, nicht zuletzt an ihre Familie für deren steten Beistand. Sie habe, erzählte sie, in der letzten Nacht einen Traum gehabt: "Ich musste Reisen in die Wüste organisieren." Das erscheine ihr symbolisch für ihren Ruhestand - die weite Wüste, aber "positiv besetzt". In diese "Wüste" wird sie, sicher voll der Reiselust, nun ziehen, oder auch - mit den Worten von Holger Olesen in Bezug auf ihr "quirliges" Wesen - in einen hoffentlich "wunderbaren Unruhestand".