Beistand für Menschen in Notlagen

Die Vorstände Annabell Koch (Haueneberstein) und Renate Himmel (Gaggenau) berichteten in der Jahreshauptversammlung von einem ereignisreichen Jahr. Im Juni war in einem Pilotversuch die 24-Stunden-Bereitschaft von zwei auf drei Schichten geändert worden. "Nach anfänglicher Skepsis erwies sich diese Regelung für alle als akzeptabel, für manche sogar praktischer, um Beruf und Ehrenamt besser aufeinander abzustimmen", heißt es dazu in einer Vereinsmitteilung. Die Regelung sei deshalb beibehalten worden.

Mit 20000 Flyern und diversen Aufrufen wurde versucht, neue Helferinnen und Helfer zu gewinnen. Die Resonanz sei aber nicht wie erhofft ausgefallen, wird berichtet. Das NKT freute sich aber, dass im November ein Ausbildungskurs mit vier Teilnehmern beginnen konnte. Die neuen Aktiven sollen das Team ab Mai/Juni unterstützen.

Um im Einsatz richtig agieren und reagieren zu können, müsse das Wissen immer wieder aktualisiert und durch neueste Erkenntnisse erweitert werden, informiert das NKT. So wurden unter anderem Seminare zu Themen wie "Kinder und Trauer", "Überbringen einer Todesnachricht und Trauerbegleitung" angeboten. Außerdem wurde ein dreitägiges Seminar am Titisee abgehalten, um die Leitlinien zu überarbeiten und verschiedene Einsatzsituationen zu üben.

Von Juni bis September erfolgten die von den Aktiven gewünschten Einzelgespräche mit den Vorständen; der Austausch soll künftig alle anderthalb bis zwei Jahre stattfinden. Ein Fahrsicherheitstraining wurde beim ADAC in Breisach absolviert. Auch die Vorstandschaft besuchte einige Seminare, unter anderem beim Feuerwehrstab in Ahrweiler. Dort wurden in Fallbeispielen Katastropheneinsätze geübt. Beim G-20-Treffen waren die Aktiven im Betreuungszentrum in Balg vor Ort.

Maria-Luise Stolzlechner informierte über die Kassenlage der gemeinnützigen Körperschaft, die sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Nach dem Bericht der Kassenprüferinnen Monika Melcher-Seiler und Christa Rapp und einstimmiger Entlastung übernahm Bürgermeister Wolfgang Jokerst die Wahlleitung. Die Vorsitzende Annabell Koch wurde für weitere drei Jahre einstimmig wiedergewählt. Als Nachfolgerin für Melcher-Seiler wählte die Versammlung Ursula Huck zur Kassenprüferin.

Außerdem galt es, langjährige Aktive zu ehren: für 20 Jahre (der Verein besteht jetzt im 21. Jahr) Sonja Birnesser, für 15 Jahre Angelika Ernst und Anita Leppert, für zehn Jahre Mirjam von Daak und Andreas Groß und für fünf Jahre Gabriele Bühler, Maria-Luise Stolzlechner, Brigitte Sauer und Heidi Ott-Zachmann.

Bürgermeister Jokerst nannte es beeindruckend, was 2016 vom NKT geleistet worden sei und hob hervor, dass stark auf Qualität und Weiterentwicklung gesetzt werde. Auch die Baden-Badener OB Margret Mergen war voll des Lobes. Da ihr es wichtig sei, dass die Arbeit des Vereins noch stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde, versprach sie Unterstützung bei der Suche nach neuen Aktiven, indem sie immer wieder auf das NKT aufmerksam machen werde.

Rolf Fritz vom Polizeirevier Bühl sprach im Namen aller "Blaulichter" seine Anerkennung aus. Es sei für ihn und seine Kollegen immer eine große Entlastung und Beruhigung, wenn Mitglieder des NKT zu einem Notfall kommen. Kollegen von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt fehle einfach die Zeit, um nach der Überbringung einer Todesnachricht den Angehörigen beistehen zu können.

www.notfallkrisenteam.de