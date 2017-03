"Leitwolf" Molnar fehlt an allen Ecken und Enden Bühl (mf) - Na ja, eigentlich war es ja eine klare Sache, aber so ein bisschen hatte man doch noch gehofft. Auf die Überraschung. Auf eine Sensation. Am Ende kam es aber wie erwartet: Die Volleyballer des TV Bühl beendeten die Runde mit einer glatten 0:3-Niederlage im Play-off-Viertelfinale gegen die Berlin Volleys (Spielbericht gestern im Sportteil). Fans und Offizielle nahmen die Niederlage weitgehend gelassen. Zwar hatte man im Hinspiel einen Satz gewonnen, die Erwartung, das Ganze aber in heimischer Halle herumzureißen, wäre dann doch sehr optimistisch gewesen. Matthias Frietsch, der die Bisons seit vielen Jahren begleitet, freut sich einfach, dass in der Zwetschgenstadt Sport auf höchstem Niveau geboten wird. "Es ist einfach super, dass die Bisons die Play-offs erreicht haben und wir so tollen Sport erleben können." Werner Kwiatkowski, der Ingersoll-Namenssponsor, blickt kritisch zurück: "Die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Es gab viele Verletzungen, eigentlich stand nur die Hälfte der Mannschaft zur Verfügung", sagt er und fügt hinzu: "Außerdem fehlt die Mentalität, die Moral und einer, der die Truppe zusammenhält - es fehlt ein David Molnar." Der einstige Führungsspieler fungiert heute als Team-Manager. So ähnlich formuliert das auch Dieter Habich, der ehemals kräftig am Aufstieg in die Bundesliga mitgebastelt hat und nun als Vorsitzender des Fanclubs Baden-Rockets die Trommel schlägt: "Die Mannschaft hat sich nicht gefunden, sie war beschäftigt damit, ein Team zu werden." Stefan Zachmann, der in der schwierigen Situation nach der vergangenen Runde Verantwortung als Gesellschafter übernommen hatte, sieht das "Schiff Bundesliga-Volleyball in Bühl" wieder auf Kurs. "Das war immens anstrengend, aber durch den Einsatz vieler Helfer des TV Bühl, der Gesellschafter und Sponsoren ist es gelungen, auch wenn die sportlichen Erwartungen nicht ganz erfüllt wurden", erklärt er und beklagt ebenfalls die Verletzungsmisere. Hinsichtlich der neuen Saison sei man dabei, sich neu aufzustellen. Details seien noch nicht spruchreif. Man habe aber das Potenzial bei den jungen Spielern gesehen, die sich sportlich und menschlich einfügen könnten: "Darauf setzen wir". Ideen für die nächste Runde schmiedet auch das Sprecherteam. Oliver Stolle hat im November lautstarken "Zuwachs" bekommen und geht mit Dennis Prasetyo als Co-Sprecher in die nächste Bundesligarunde. "Wir überlegen uns, noch mehr Eventcharakter und Unterhaltung für die Zuschauer zu bieten", versprechen die beiden, die in vielen entscheidenden Momenten in der Lage sind, den siebten Mann, also das Publikum, zu mobilisieren. Jörg Woytal, Vorsitzender des Sportausschusses Bühl, ist überzeugt, dass die Bisons mit einer gesunden Mannschaft sehr viel mehr erreicht hätten. Und auch er sieht die "Leitwolf-Thematik": "Es hat jemand gefehlt, an den sich die jungen Spieler dranhängen können, die Mannschaft hat sich zu leicht ergeben." Dieser Einschätzung schließt sich auch Gesellschafter Joachim Stolz an: "Es war eine schwierige Saison, aber wir schauen positiv auf die nächste Runde."

