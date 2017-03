"Trauerspiel" um Hundseck Von Gerold Hammes Ottersweier/Schwarzwaldhochstraße - Professor Dr. Jörg Schmidt (Mannheim) spricht von einem "Trauerspiel". Der ehemalige Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, ist auch mit einer zweiten Petition, die den Restabbruch der Kurhausruine Hundseck zum Inhalt hatte, abgeblitzt (wir berichteten). Über eine weitere Petition von Josef Gramlich (Testamentsvollstrecker der Sand gGmbH), der von den beiden Hundseck-Eigentümern eine uneingeschränkte Handlungsvollmacht besitzt, wird am 4. Mai mündlich verhandelt. Hintergrund Für Schmidt sorgt die Entscheidung des Petitionsausschusses zwar für Frust, andererseits sagt er auch: "Alles andere hätte mich überrascht". Was ihn "verwundere", sei die "einstimmige Entscheidung". Und was ihn wurmt: "Da kämpft ein Bürger um die Beseitigung einer als empörenden Landschaftsverunstaltung empfundenen Ruine, die umgeben ist von Schuttablagerungen, und wird dabei von den Landesbehörden (Regierungspräsidium und Ministerium) und den Volksvertretern im Petitionsausschuss mit fadenscheinigen, juristisch teils unhaltbaren Begründungen ausgebremst." Das sei kein Ruhmesblatt für ein "grün regiertes Land", in dem für Bauten des Nationalparks Millionen von Euro ausgegeben würden. Was bleibt bei ihm zurück? Schmidt überlegt nicht lange: "Eigentlich nur Resignation. Soll das Ding doch bis zum Sankt-Nimmerleinstag stehenbleiben, denn es wird sich mit Sicherheit kein Erwerber finden, der sich diesen Klotz ans Bein hängt." Vor allem "die so heftig umworbenen Besucher des Nationalparks", merkt der Jurist ironisch an, "werden begeistert sein". Die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Beate Böhlen (Grüne), hatte die Ablehnung damit begründet, dass Schmidts Einlassungen nicht durch das Abfallgesetz gestützt seien. Eine ausführliche Begründung kündigte sie nach der entscheidenden Sitzung des Landtags am 6. April an. Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemarkungsgemeinde Ottersweier, meinte zur Ablehnung der Schmidt'schen Petition: "Ich habe das erwartet." Er findet es allerdings "schade, weil es bei einem positiven Ausgang eine Handhabe gegenüber den Eigentümern auf Beseitigung der Ruine und des Bauschutts gegeben hätte". Die vorläufig letzte Hoffnung, auf Hundseck doch noch eine zukunftsorientierte Lösung hinzubekommen, bietet sich am Freitag, 28. April: An jenem Vormittag hat das Amtsgericht Baden-Baden um 9 Uhr einen weiteren Zwangsversteigerungstermin angesetzt. Unter den Beobachtern wird auch Jürgen Pfetzer in Begleitung eines Anwalts sein, der die Interessen der Gemeinde vertritt, die als Bieterin aber nicht auftreten wird. Es ist im Übrigen bereits die dritte Zwangsversteigerung. Der Druck im Kessel erhöht sich Nach den vielen Pleiten, Pech und Pannen setzt er einmal mehr auf das Prinzip Hoffnung: Möge sich ein "finanziell kompetenter und seriöser Käufer finden". Der Verkehrswert des ehemaligen Kurhauses liegt bei einem Euro. Versteigert werden zwei Lose zu jeweils 50 Cent. Die restlichen Abbruch- und Entsorgungskosten werden nach einer Expertise durch das Landsratsamt auf rund 300 000 Euro geschätzt. Ebenfalls zur Versteigerung kommt ein jenseits der Straße liegendes 2750 Quadratmeter großes Grundstück auf Gemarkung Bühlertal. Dort befanden sich früher das Freibad und der Tennisplatz des Kurhauses. Es liegt im Landschaftsschutzgebiet und hat einen Verkehrswert von 4 100 Euro. Die Forderungen der Gläubiger (unter anderem Stadt Bühl, Landratsamt Rastatt und Gemeinde Ottersweier) belaufen sich auf über 100 000 Euro. Verzwickt ist die Lage auch deshalb, weil nach BT-Informationen über zehn Gläubiger im Grundbuch stehen und ihre Forderungen geltend machen. Über Kenntnisse möglicher potenzieller Investoren wollte Pfetzer keine Aussage machen. Sollte es solche geben, empfiehlt er ihnen eine Kontaktaufnahme mit ihm, zumal die Rechtslage eine schwierige sei. Die Gemeinde jedenfalls, stellt Pfetzer in Aussicht, wäre nach einem Restabbruch bereit, das Grundstück "planungsrechtlich abzusichern", beispielsweise über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Außerdem könnte sie die Wege zu diversen Fördertöpfen öffnen. Den Versteigerungstermin am 28. April sieht er als einen "Fixpunkt mit offenem Ende, der den Druck im Kessel noch einmal erhöhen wird".

