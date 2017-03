Viele Stunden Freizeit für Fortbildung geopfert

"Die vielen Übungsstunden sind notwendig, um auf die Einsätze bestmöglich vorbereitet zu sein", sagte Müller vor vollem Haus. Gefordert waren die Einsatzkräfte der fünf Abteilungen im vergangenen Jahr mehr als im Vorjahr. Insgesamt mussten sie zu 23 Einsätzen ausrücken, davon drei Brandeinsätze, vier technische Rettungen, sieben technische Hilfeleistungen, vier Ölspuren und fünf Alarme von Brandmeldeanlagen.

Körperlich stark belastet wurden die Einsatzkräfte, als am 22. Juli bei einem Starkregenereignis über 50 Liter Wasser in einer Stunde vom Himmel fielen. Bis spät in die Nacht hinein waren die Helfer an über 50 Einsatzstellen tätig, wie Müller berichtete. Einen besonderen Dank richtete er an alle Firmen, die ihre Mitarbeiter für den Feuerwehrdienst freistellen, verbunden mit der Bitte, dies auch weiterhin zu tun.

In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Rheinmünster wurde wieder ein Rescue-Day organisiert, bei dem als Szenario ein Verkehrsunfall in verschiedenen Dimensionen abgearbeitet und eine schonende Patientenrettung vorgenommen werden musste. Müller verwies in diesem Zusammenhang auf die beantragte stärkere Rettungsschere im Haushalt 2017.

Einen positiven Bericht überbrachte Lars Urlaub von der Feuerwehrjugendabteilung. Insgesamt 24 Jugendliche erfahren nicht nur eine erste feuerwehrtechnische Ausbildung, gemeinsam haben sie auch viel Spaß wie beim Zeltlager oder Betriebsbesichtigungen. Betreut werden sie von fünf Jugendleitern. In der Altersmannschaft sind aktuell 63 ehemalige aktive Feuerwehrkameraden gemeldet.

"Es ist beachtlich, mit was Sie sich in ihrer Freizeit beschäftigen", sagte Bürgermeister Christian Greilach, der auch auf die körperlichen und psychischen Belastungen der Feuerwehraktiven verwies. Der kompletten Blaulichtfamilie überbrachte er Dank und Lob für ihren Einsatz am Nächsten. Thomas Arnheiter, Kommandant der Nachbarwehr Rheinmünster, dankte für die offene Zusammenarbeit, insbesondere auch bei der gemeinsamen Ausbildung.

Verpflichtet in die aktive Einsatzabteilung wurden Arjay Barayoga (Grauelsbaum), Florian Burkard (Ulm), Torben Haas und Janis Sammüller (Muckenschopf), Justus Könecke (Lichtenau) sowie Schriftführerin Sybille Zimmer. Eine Beförderungsurkunde erhielten Florian Burkard, Sebastian Muller, Torben Haas, Janis Sammüller und Kai Sauer zum Truppmann sowie Uwe Knössel und Rolf Wagner zum Oberlöschmeister. "Kameraden, die die Feuerwehrarbeit schon seit 25 Jahren mitmachen, haben viel geleistet. Dies ist aller Ehren wert", sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Günter Dußmann. Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber des Landes überreichte er an Matthias Nöltner, Patrick Hertle und Simon Pfeifer.