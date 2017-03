Klimaforschung mit den Bürgern Ottersweier/Bühl (jo) - Wie lässt sich in Zeiten des Klimawandels ein möglichst gesundes Klima schaffen? Auf diese komplexe Frage Antworten zu finden, ist Ziel eines vom Land initiierten Forschungsprojekts "Klimopass". Nachdem die Stadt Bühl bereits im November vergangenen Jahres einer Projektbeteiligung zugestimmt hatte, beschloss am Montagabend auch der Gemeinderat Ottersweier, sich einzuklinken. Beide Gemeinden verbindet eine Verwaltungsgemeinschaft mit einem gemeinsamen Flächennutzungsplan. Und darum geht es letztlich: Vorkehrungen gegen die Auswirkungen des Klimawandels in der kommunalen Landschaftsplanung zu treffen. Christiane Bäumer, Diplom-Geografin des Büros Hage+Hoppenstedt Partner in Rottenburg am Neckar, das den Projektauftrag von der Stadt Bühl erhielt, stellte in der Sitzung das Modellprojekt "Klimawandel und Klimaanpassung" vor. Erklärtes Ziel ist eine "zukunftsfähige Gesundheits-, Lebensumfeld- und Erholungsvorsorge". In einer ersten Bestandsaufnahme zeigte Bäumer die regionalen klimatischen Veränderungen auf wie extreme Hitzebelastungen und ausgeprägte Wetterwechsel, die erhöhte Gesundheitsgefahren - besonders für Ältere und kleine Kinder - bergen und eine allgemeine Einschränkung von Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit erzeugten. Ungünstige lufthygienische Bedingungen (bodennahes Ozon, Feinstaub) könnten zu chronischen Erkrankungen führen. Außerdem erhöhe der Klimawandel die Hochwassergefahr. Die Wissenschaftlerin unterstrich: "Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sind erforderlich." Wie beispielsweise, im Flächennutzungsplan bioklimatisch wirksame Grünflächen auszuweisen. Die Gemarkungen Bühl und Ottersweier seien aufgrund ihrer Topographie als Modellraum für ein angewandtes Forschungsprojekt gut geeignet, bestünden doch "große klimatische Unterschiede" zwischen dem tiefsten Punkt in der Rheinebene (126 Meter) und dem höchsten im Schwarzwald (Hochkopf, 1039m). In gleich vier Naturräumen ließe sich so der Wandel in Landschaft, Freizeitverhalten und Demografie untersuchen. Von den Erkenntnissen, welche die Klimaexperten bis Dezember dieses Jahres in drei Modulen erarbeiten werden, sollen dann auch andere Kommunen profitieren. Das Projekt sieht vor, interessierte Bürger in den Prozess einzubeziehen. Bürgermeister Jürgen Pfetzer kündigte an, dass er die Mitglieder des örtlichen Arbeitskreises "Energie und Umwelt" zur Mitarbeit einladen werde. Von den Ratsfraktionen wurde die Teilnahme am Projek "Klimopass" einhellig bejaht. Linus Maier (CDU) sieht darin ein Beitrag für das Leitbild einer attraktiven, lebenswerten Gemeinde: "Die Ergebnisse können uns helfen." Auch Stefan Bernhardt (FWG) begrüßte das gemeinsame Projekt mit Bühl. In Anspielung auf US-Präsident Trump sagte er: "Es gibt Politiker in der Welt, die behaupten, der Klimawandel sei eine Erfindung. Wir sind da wesentlich weiter." Herta Finkbeiner-Schilling (SPD) gefiel, dass Ottersweier eine Vorreiterrolle einnehme. Nico Paulus (Grüne) hielt fest: "Die Klimaerwärmung erfordert eine Klimaanpassung. Da sind wir uns alle einig." Einig war man sich auch darin, dass nicht nur Papier produziert werden soll, sondern die inhaltlichen Aussagen des Projekts nach Abschluss am Ratstisch ausführlich dargestellt werden müssen. 8000 Euro lässt sich die Gemeinde Ottersweier die Projektbeteiligung kosten, was angesichts 119952 Euro Gesamtaufwand eine recht geringe Beteiligung darstellt. Mit fast 80 Prozent ist vielmehr das Umweltministerium der Hauptgeldgeber. Für den Rest, etwa 17000 Euro, kommt die Nachbarstadt Bühl auf. In der heutigen Sitzung des Bühler Gemeinderats steht das Forschungsprojekt ebenfalls auf der Tagesordnung.

