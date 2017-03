"Das Geld hat seinen Preis verloren"

Vorstandsvorsitzender König machte aber auch deutlich, dass sich das Institut streng am Kundenverhalten orientieren werde. Und dieses sieht wie folgt aus: 85 Prozent der Zugriffe auf die Konten oder Sparkassenleistungen erfolgen heute über das Internet. Diesen digitalen Zugangswegen gehöre die Zukunft. "Wir wollen den Kunden den Weg nicht vorgeben, sondern ihnen Komfort ermöglichen."

Sein Kollege Matthias Frietsch ergänzte: "Wir haben in den letzten Jahren unser Filialnetz bereits dem veränderten Kundenverhalten angepasst und Beratungs-Center eingerichtet"; zuletzt am nördlichen Ortseingang von Ottersweier. Dass dieser Service gut ankomme, belegte er mit 57 000 Kundenaufträgen im vergangenen Jahr. Wie berichtet, wurde die Filiale in Neusatz mangels Kundenfrequenz geschlossen.

Zusätzlich werden aktuell die medialen Zugangswege ausgebaut. Neu ist dabei die Fotoüberweisung. Damit können Rechnungen oder Überweisungsträger mit dem Smartphone abfotografiert werden. Die zahlungsrelevanten Daten werden automatisch erkannt und direkt in das Überweisungsformular übertragen.

Neu im Programm ist auch das sogenannte Kwitt (abgeleitet von dem Begriff quitt), ein Bezahlverfahren von Handy zu Handy. Damit werden Überweisungen von bis zu 30 Euro ausgelöst.

Frietsch berichtete auch von der Möglichkeit des "kontaktlosen Bezahlens" mit der Sparkassen-Card. Vor allem für Händler, die Kleinbeträge kassieren, biete dieses System Vorteile gegenüber der Bargeldzahlung.

Gut unterwegs ist die Sparkasse auch in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales und Bildung. Über 400 gemeinwohlorientierte Projekte, Aktionen und Veranstaltungen wurden mit rund 180 000 Euro unterstützt, darunter die städtische Musikschule, die Lebenshilfe und die Bundesliga-Volleyballer des TV Ingersoll Bühl.

Aber auch als Ausbildungsbetrieb ist die Sparkasse eine gefragte Adresse. Als bestes Beispiel für das hohe Ausbildungsniveau nannte König die junge Mitarbeiterin Julia Koller, die von der IHK als "Jahrgangsbeste 2016" ausgezeichnet wurde. "Darauf sind wir richtig stolz", meinte der Vorstandsvorsitzende.

In seinem Ausblick konnte König an der Zinsfront keine Entwarnung geben: "Die Nullzinsphase der EZB wird uns auch in den nächsten Jahren fordern", vermutlich bis 2021. Ein weiterer Rückgang des Zinsüberschusses könne auch mit größeren Sparanstrengungen nicht kompensiert werden: "Wir leben in einer Welt ohne Zins. Das Gut Geld hat seinen Preis verloren." Andererseits macht er auch wieder Mut: "Technik ist auch eine Chance. Wir haben Lust auf die Zukunft!"

