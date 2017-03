Ein starkes Team sorgt für Sicherheit

Schon jetzt ist die Rheinmünsteraner Wehr, in deren Verantwortung große Einrichtungen wie der Baden-Airpark mit Flughafen und Gewerbepark, der Rheinhafen und ein Chemiepark, ein groß geflochtenes Straßennetz sowie gemeindliche Einrichtungen in allen vier Ortsteilen liegen, ein starkes Team. Wie Arnheiter berichtete, sind nahezu drei Prozent der Rheinmünsteraner Einwohner Mitglied in der Feuerwehr.

185 Feuerwehrangehörige, davon 86 Atemschutzgeräteträger, sind in der Einsatzabteilung aktiv, die im vergangenen Jahr zu 66 Einsätzen gerufen worden sind. Bei rund der Hälfte der Einsätze handelte es sich um technische Hilfeleistungen. 600 Stunden Freizeit opferten die Aktiven zudem für Aus- und Fortbildungen auf Kreisebene und an der Landesfeuerwehrschule.

Der Grundstein zur Sicherung der Einsatzabteilung wird in der Kinder- und Jugendfeuerwehr gelegt, die mit 94 Kindern zu den größten Jugendfeuerwehren im Landkreis Rastatt gehört, wie Jugendfeuerwehrwart Fritjof Fähnders berichtete. Immer noch aktiv sind die 37 Kameraden der Ehrenabteilung, die im Rahmen der Aktion "65+" die Einsatzabteilungen entlasten, wie Albin Koch informierte.

"Die Feuerwehrführung hat die Lage im Griff", lobte Bürgermeister Helmut Pautler. Die Ausrüstung sei auf dem Stand der Technik, die Unterbringung in den Feuerwehrgerätehäusern sei jedoch nicht optimal. Der von Verwaltung, Gemeinderat und Feuerwehrleitung vorgeschlagene Standort südwestlich des Ortsausgangs Stollhofen für ein neues Feuerwehrgerätehaus sei zwar vom Regionalverband Mittlerer Oberrhein als möglich bewertet worden, die Naturschutzbehörde habe sich jedoch nicht einverstanden erklärt, so Pautler. "Wir bleiben am Ball", versprach der Rathauschef.

"Die Verhältnisse hier in Rheinmünster sind geordnet", lobte Kreisbrandmeister Heiko Schäfer, der Ehrungen mitgebracht hatte. Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten Daniel Küstner (Abteilung Greffern) sowie Thomas Birnesser und Andreas Bechtold (Abteilung Stollhofen). Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst erhielt Roland Hofen (Abteilung Greffern). Für 50 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr wurde Erich Fleig von der Einsatzabteilung Söllingen mit dem Feuerwehrehrenzeichen der Sonderstufe in Gold gewürdigt.

Frank Ruschmann vom Vorstand der Kreisjugendfeuerwehr hatte für Timo Koch die Ehrennadel in Silber der Landesjugendfeuerwehr Baden-Württemberg mitgebracht. Koch war bis 2016 Jugendfeuerwehrwart in Rheinmünster und 15 Jahre als Jugendbetreuer aktiv.