"Wachstums-Konzept" für Klinik Bühl (efi) - An der Bühler Klinik werden die Weichen für die Mitte Februar von Geschäftsführung und Aufsichtsrat angekündigten Strukturänderungen gestellt. Landrat Jürgen Bäuerle hatte damals in seiner Funktion als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums Mittelbaden Investitionen in Millionenhöhe an den Standorten Bühl und Balg angekündigt. Prokuristin Christine Neu spricht von einem "Wachstums-Konzept". Rund zwei Millionen Euro werden zur Sicherung und Stärkung des Bühler Krankenhauses in die Hand genommen. Um die nach der Schließung der Bühler Geburtshilfe versprochenen Kompensationsmaßnahmen umzusetzen, beabsichtigt das Klinikum eine Kurzzeitchirurgie einzurichten (wir berichteten). Sie bildet das Kernstück der Investition. Zirka 3000 Operationen werden laut Neu im Jahr in Bühl vorgenommen. "Diese Zahl wollen wir verdoppeln", nennt die kaufmännische Leiterin als ehrgeiziges Ziel. So ist daran gedacht, planbare und risikoarme Eingriffe in Bühl zu bündeln und das ambulante OP-Zentrum überwiegend von Baden-Baden in die Zwetschgenstadt zu verlagern. Die Zahl der Betten im Bereich der Chirurgie wird von 40 auf 50 aufgestockt. Das Klinikum erhofft sich dadurch eine Generierung neuer Patienten und eine Verringerung der Wartezeit. Um den nötigen Platz zu schaffen, wird voraussichtlich noch im Sommer mit dem Umbau des OP-Bereichs begonnen, der rund drei Monate beanspruchen wird. Die Bühler Klinik verfügt derzeit über drei Operationssäle. "Vier wollen wir haben", erklärt Neu. Um die OP-Kapazitäten auszubauen, ist ein weiterer Schritt nötig. Die in diesem Bereich angesiedelte Intensivstation, die aktuell über sechs Betten verfügt, wird weichen und mit der Notaufnahme zusammengeführt. Der Umzug steht im Juni oder Juli bevor, anschließend kann der OP-Umbau starten, erläutert die Prokuristin den Zeitplan. Am Montag sind die Mitarbeiter der beiden Abteilungen von dem Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden, berichtet Neu. "Sie werden künftig zu einem Team zusammenwachsen." In der Notaufnahme werden künftig vier Kurzzeit-Intensivbetten integriert. Die intensivmedizinische Langzeittherapie wird dagegen in Balg konzentriert. Mit den Mitarbeitern werden deshalb weitere Gespräche geführt. "Keiner muss um seinen Arbeitsplatz fürchten", bekundet Neu. Außer der Kurzzeitchirurgie befindet sich ein sportmedizinisches Zentrum im Aufbau, das im Juli an den Start geht. Wie bereits im Februar von Klinikum-Geschäftsführer Jürgen Jung angekündigt, werden zudem die Kapazitäten der in Bühl etablierten Altersmedizin, die steigende Patientenzahlen vermeldet, erweitert. Ende Mai erhält diese Abteilung vier zusätzliche Betten. Einen sicheren Platz gefunden hat in der Bühler Klinik der Bereich Venen- und Fußchirurgie. Im Bereich Viszeralchirurgie wird künftig Prof. Lars Fischer einen Tag in Bühl operieren, kündigt die Prokuristin an. Er tritt im Mai die Nachfolge von Chefarzt Prof. Dieter Berger an, der in den Ruhestand geht.

