Anspruchsvolles Schülervorspiel zum Frühlingsauftakt Bühl (khd) - Musikalische Frühlingsboten übermittelte die Musikschule im Bürgerhaus Neuer Markt. Ensembles und junge Solisten überzeugten mit ihren Vorträgen von Barock bis Pop das zahlreich erschienene Publikum. So gestaltete sich das rund zweistündige Frühlingskonzert zu einem bunten Melodienstrauß, durch dessen Programm Musikschulleiter Bernd Kölmel führte. (khd) - Musikalische Frühlingsboten übermittelte die Musikschule im Bürgerhaus Neuer Markt. Ensembles und junge Solisten überzeugten mit ihren Vorträgen von Barock bis Pop das zahlreich erschienene Publikum. So gestaltete sich das rund zweistündige Frühlingskonzert zu einem bunten Melodienstrauß, durch dessen Programm Musikschulleiter Bernd Kölmel führte. Mit einer kurz aufgeheizten "Radioactive"-Phase eröffnete das Gitarren-Ensemble den Reigen, um in altbewährter Form mit "Let her go" in lieblichere Gefilde einzutauchen. Taina Finzer, ein Talent, das erst zwei Jahre Klarinette spielt, zeigte in "The Entertainer" volles Register und vollen Ton. Alexander Hermann, Luca Leppert und Alexandra Schmidt fühlten sich beim Popsong "Let's take the flip side" recht wohl, den sie teils virtuos ausgestalteten. Alexander Hermann, Jugendmusiker und erster Preisträger bei "Jugend musiziert" und zum Landesentscheid vorgeschlagen, spielte die Gitarre bei "Becoming dust" souverän, kraftvoll im Anschlag, die jeweiligen rhythmischen und harmonischen Veränderungen hervorhebend. Das Gitarren- Quartett hatte seinen ersten Auftritt mit "Gagliarda" und "Planxty Drury", harmonisch geprägt und innig im Vortrag. Tänzerisch bot es das Menuett C-Dur von Call in einer netten Darbietung. Das Querflöten-Ensemble setzte im Kanon für sechs Flöten von Pachelbel Azente, sauber in aller Mehrstimmigkeit artikulierend. Mit großartigem Flötenton im Adagio des Flötenkonzerts G-Dur von Mozart begeisterte Long-Quan Le, wobei sie auch gut phrasierte und eine sicher gespielte Kadenz lieferte. Auch Anna-Lena Lienhart hinterließ bei der interessanten Ballade für Flöte und Klavier von Reinecke einen nachhaltigen Eindruck. Sie fand schöne Melodiebögen und einen vollen runden Ton. Klangvoll spielte Elisa Heller ihr Andante für Flöte und Orchester von Mozart. Das junge Talent bot vorzügliche Triller, setzte feine dynamische Schattierungen und gestaltete die Kadenz auswendig. Das Trio Anna-Lena Lorenz, Annika Ernst und Elisa Heller interpretierte mit Lehrerin Katharina Hermann das Allegro und Andante für drei Flöten und Altflöte aus dem Divertimento sehr erfrischend und überzeugte dabei als homogener Klangkörper. Die Schwestern Sophie (Altblockflöte) und Greta Nagel (Cello) machten bei Händels Allegro aus der Sonate Nr. 4 eine gute Figur. Ihre Unbeschwertheit wirkte geradezu erfrischend. Ansgar Klönne absolvierte die ersten Bühnenversuche auf seinem Cello mit dem Allegro aus dem Concertino von Breval, den nötigen Drive besitzt er schon. Ausdrucksstark mit kräftigem Bogenstrich, sensibel und dynamisch, zeigte Paul Wichmann auf seinem Cello im Allegro-Satz aus der Sonate G- Dur von Duport sein Können. Ihren ersten Auftritt hatte auch Regina Oberle mit "Se Florindo" von Scarlatti, die mit ihrem warmen Mezzo gefiel. Dagegen hatte Caroline Vogel schon mehr Bühnenerfahrung: Ausdrucksvoll gestaltete sie "Après un reve" von Faurè, während Anna Groll in "Fairest Isle" von Purcell durch ihre reiche Gestaltungskraft und ihre stimmliche interpretierten besonders in der Höhe, absolut überzeugte. Auch sie hatte ein Ticket für den Landesentscheid in Böblingen gelöst. Ein Highlight gestaltete Markus Müller mit der Sonatine für Timpani und Piano in den Sätzen Allegro maestoso und Allegro Marcia. Mit seinem Leistungsabzeichen in Gold sprengten er und Roman Kühn am Flügel die Dimensionen an Lautstärke, konnten aber auch leise. Elisa Zimpfer, letzte Solistin des Abends, spielte das "Air" aus Bergsons "Louise di Montfoort" sehr gefühlvoll und mit flexibler Tongebung. Das Finale des anspruchsvollen Schülervorspiels bestritt das Violin-Ensemble mit der Ouverture, der Romance und dem Rondo aus den "Four Violins Concert" von Mazas.

