"Blaue Königin" weicht einer Wohnanlage

Wie berichtet, läuft im Bühler Kino bereits Ende Juni der letzte Spielfilm, da der Kinobetreiber Uwe Bauer, dessen Pachtvertrag erst Ende 2017 ausgelaufen wäre, vorzeitig aufhören wird. "Der Mietvertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst", unterstreicht Wilhelm, der Gebäude und Grundstück vor rund drei Wochen erworben hat. Die Gründe für Bauers Ausstieg aus dem Bühler Kinogeschäft kann Wilhelm angesichts einer übermächtigen Konkurrenz durch die Multiplex-Kinos in der Region gut nachvollziehen.

Bauer hatte dem BT vor zehn Tagen berichtet: "Der ehemalige Eigentümer kam auf mich zu und hat mir erklärt, dass es Kaufinteressenten gibt. Wir haben uns dann einigen können, dass ich früher aufhöre", so Bauer. Für ihn sei es eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen.

Regie wird ab 1. Juli das Büro Wilhelm-Architektur führen, ein Zweigbetrieb des Unternehmens. "Wir sind noch ganz am Anfang", schildert Christian Wilhelm den Stand der Planung. Fest stehe, dass klassischer Wohnungsbau betrieben werde, eine gewerbliche Nutzung sei nicht vorgesehen. Anzahl und Größe der Wohnungen seien noch völlig offen. Ebenso, ob Miet- oder Kaufobjekte realisiert werden.

"Wir arbeiten zunächst ein Konzept aus, mit dem wir auf die Stadt Bühl zugehen werden", sagt Wilhelm. Ein erstes Gespräch mit der Baurechtsbehörde habe bereits stattgefunden. Im Jahr 2018 soll das Gebäude bezugsfertig sein.

Das Architekturbüro Wilhelm, seit mehr als 30 Jahren in Renchen und Achern ansässig, wird bereits in zweiter Generation geführt. Markantestes Objekt aus jüngerer Zeit ist das Wohn- und Geschäftshaus "Badischer Hof" in der Stadtmitte Acherns. Der "Badische Hof" war einmal ein Gasthaus. Möglicherweise wird in Bühl nun eine Wohnanlage namens "Blaue Königin" entstehen. Neben dem Amtsgericht gibt es übrigens den öffentlichen Rheingold-Parkplatz. "Rheingold" hieß das Lichtspieltheater, das einst an dieser Stelle stand. Dort brüllt schon lange kein Löwe mehr: Dieses Kino fiel bereits in den 80er Jahren der Abrissbirne zum Opfer.