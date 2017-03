Offenlage erst nach Campus-Entscheid

Rastatt



Radfahrer kippt auf Streifenwagen Rastatt (red) - Weil er zu tief ins Glas geschaut hatte, kiptte am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr ein 51-jähriger Radfahrer in der Kaiserstraße in Zeitlupentempo um. Aufgefangen wurde er von einem zufällig dort haltenden Polizeiauto. Der Betrunkene kam in die Arrestzelle (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Weil er zu tief ins Glas geschaut hatte, kiptte am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr ein 51-jähriger Radfahrer in der Kaiserstraße in Zeitlupentempo um. Aufgefangen wurde er von einem zufällig dort haltenden Polizeiauto. Der Betrunkene kam in die Arrestzelle (Symbolfoto: dpa). » - Mehr