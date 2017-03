Nie im Mittelpunkt, aber ein wichtiger Teamspieler

Baden-Baden

Einkaufssonntag soll kippen Baden-Baden (hol) - Volle Straßen am verkaufsoffenen Sonntag im April (Foto: Archiv/Holzmann). Dieses Bild könnte in diesem Jahr anders ausfallen. Die Gewerkschaft Verdi will gemeinsam mit den christlichen Kirchen gegen den Einkaufssonntag am 30. April vorgehen. » Weitersagen (hol) - Volle Straßen am verkaufsoffenen Sonntag im April (Foto: Archiv/Holzmann). Dieses Bild könnte in diesem Jahr anders ausfallen. Die Gewerkschaft Verdi will gemeinsam mit den christlichen Kirchen gegen den Einkaufssonntag am 30. April vorgehen. » - Mehr