Die Augen erst am Schluss

Ottersweier - Katja Sauer ist eine Enkelin des früheren Motorradrennfahrers sowie Motorrad- und Autohausbesitzers Walter Sauer aus Ottersweier. Ohne das "Motorrad-Gen" in Ottersweier aufgewachsen, hatte sie schon früh das starke Bedürfnis, sich malerisch und zeichnerisch auszudrücken. Tiere hatten bereits in ihrer Kindheit eine große Bedeutung. Meist beschenkte sie mit den Hunde-, Katzen- und Pferdebildern Freunde und Bekannte. Kunst war infolgedessen ihr Lieblingsfach in der Schule.

Der Kunstunterricht bildete die einzige Förderung ihrer speziellen Begabung. Nach Ausbildung und Berufstätigkeit in Vollzeit entdeckte Katja Sauer ihre Lieblingsbeschäftigung vor zwölf Jahren wieder neu. In einer Art Selbstbildung las sie Fachliteratur und eignete sich diverse Maltechniken an. Sodann begann sie nach Fotovorlagen, Tiere zu zeichnen und zu porträtieren. Ihre Bilder werden von den Auftraggebern hauptsächlich als Geschenkideen zu Geburtstagen, Hochzeiten und Jubiläen oder als Andenken an ein "tierisches Familienmitglied" bestellt. Besonders vor Weihnachten hat Katja Sauer viel zu tun, um alle Wünsche rechtzeitig zu erfüllen. Sie zeichnet die Tiere so naturgetreu wie nur möglich und verwendet dabei Kohle, Bleistift und Pastellkreide. Erst am Schluss widmet sie sich den Augen, um ihren Geschöpfen "das Leben einzuhauchen".

Ihre Tierporträts zeichnen sich durch eine reale Darstellung aus, die elementare Präsenz und Wirkung erzielen. Jedes Bild ist für Sauer eine spannende Herausforderung, da jedes Tier einen einzigartigen Charakter besitzt, den sie einzufangen versucht.

Im Bürgersaal des Rathauses Lichtenau präsentierte sie vor drei Jahren ihre Exponate in Pastellkreide und Kohle sowie Acryl-Blumenbilder und Fotografien aus Lichtenau und Umgebung. Drei ihrer Tierzeichnungen waren im Oktober 2014 in der vom Kunstverein Baden-Baden durchgeführten Ausstellung "Nähe" im Alten Dampfbad in Baden-Baden zu sehen.

Für den "Artina Art Kalender 2016" stellte sie die Pastellzeichnung eines Fuchses zur Verfügung. Der Verband der Züchter und Freunde des Arabischen Pferdes ließ sie die legendäre Araberstute Estopa mit Pastellkreide zeichnen, um das Bild für eine Preisverleihung beim All Nations Cup in Aachen einzusetzen. Im Oktober stellte sie einige Bilder und Kunstdrucke beim Kunsthandwerkermarkt im Bühler Bürgerhaus aus.

Katja Sauers Energie für ihr künstlerisches Schaffen erscheint nahezu unerschöpflich. Sie kann beim Malen die Zeit vergessen. Was die Motive betrifft, so erweiterte sie ihre Palette zuletzt auch auf Personenporträts. Sie kann sie sich für die Zukunft auch die Darstellung von Landschaften und auch abstraktere Bilder vorstellen. Für die Fotografie interessiert sich Katja Sauer ebenfalls, wobei sie den Fokus hauptsächlich auf Tiere, Landschaften und Natur legt.

Möglicherweise liegen ihre künstlerischen Wurzeln in der mütterlicherseits vorhandenen Verwandtschaft mit dem Bühler Lithographen und Fotografen Johannes Lohmüller (1830-1918). Jedenfalls erhofft sich Katja Sauer für die Zukunft, ihre künstlerische Passion weiterentwickeln zu können. Ihre Aufträge erhält sie inzwischen vorwiegend über das Internet, so auch aus dem Ausland bis hin aus den USA.

www.katja-sauer.de