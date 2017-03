"Besondere Kultur der Anerkennung"

Mit dieser Form einer öffentlichen Ehrung wolle die Kommune "eine besondere Kultur der Anerkennung schaffen", verwies Bürgermeister Jürgen Pfetzer auf die im Kreis des Gemeinderates entstandene und nun realisierte Idee.

Den Blutspendern sprach der Bürgermeister Fähigkeiten wie Nächstenliebe, Verantwortungsgefühl und Hilfsbereitschaft zu. Pfetzer überreichte die Ehrennadeln des DRK-Blutspendedienstes und ein Präsent der Gemeinde an folgende Personen: Heinz Biniok für 125 Blutspenden, Stefan Friedmann (100 Blutspenden), Andrea Dinger-Oettlin, Klaus Spinner Josef Wolf und Hermann Moser (in Abwesenheit) für 75-maliges Spenden. 50 Mal Blut ließen Michael Baumann, Tino Bürk, Markus Pfeifer und Hans-Georg Schmidt. Die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz für 25-maliges Spenden ging an André Flohe, Jörg Reith, Maria Schmidt und Johannes Seiler. Neben Dominik Huh spendeten bereits zehn Mal Rainer Antoni, thorsten Bandurski, Heike Geiger, Yao-Kiem Hummel-Czaja, Walter Klöpfer und Elke Reinmüller.

Folgende Personen wurden als Mannschafts-Teilnehmer beziehungsweise in Einzeldisziplinen zu "Sportlern des Jahres" gekürt: Karatesportlerin Jacqueline Geromüller vom Dojo Makoto Baden-Baden und Volleyballspieler Julian Hondmann (in Abwesenheit).

Vom Schützenverein Hubertus ereichten folgende Aktive in unterschiedlichen Disziplinen vordere Plätze, unter anderem bei Landesmeisterschaften: Patrick Pfeifer, Matthias Löffler, Stephan Faller, Jochen Schneider, Daniel Hechinger, Dominik Metzinger und Marko Decker.

Vielversprechende Talente galt es unter dem Fußball-Nachwuchs zu ehren. Marvin Ludwig, Niclas Metzinger und Christin Schell wirken inzwischen in verschiedenen Auswahlmannschaften mit.

Geehrt wurden die Damenmannschaft des VfB Unzhurst (B-Juniorinnen): Laura Amann, Marion Baro, Alexandra Braun, Naomi Deuchler, Eva-Maria Fischer, Schirin Gebhardt, Alisa Heil, Selina Herzog, Laura Kauer, Jessica Kretschmer, Lena Lamm, Selina Lamm, Carina Lorenz, Anne Metzinger, Lena Schmieder, Mareike Schmitt, Janina Sauer, Karen Serrer und Svenja Zink zusammen mit ihren Trainern Timo Kramer, Inga Burst und Michael Widmann.

Die Kunstseilspringer "Burning Ropes" der Turnerschaft (TSO) erhielten vom Deutschen Turnerbund im vergangenen Jahr das Prädikat "Showgruppe 2016" verliehen. Im Rahmen des Ehrungsabends wurden folgende Athleten ausgezeichnet: Carolin Hosp, Lukas Rohfleisch, Jule Schell, Laura Falk, Luisa Früh, Jasmin Gärtner, Sarah Huber, Mandy Ringwald, Miriam Scherer, Vanessa Schlenker, Benjamin Schmitz, Laura Schwegler und Lena Steurer sowie Marcel Velte (Trainer) und der TSO-Vorsitzende Michael Salcher.

Der Bürgermeister lobte zudem Personen, die in Vereinen und Organisationen in großem Maße ehrenamtlich tätig sind. So zeichnete er folgende aktive Bürger mit dem Ehrenamtspreis aus: Chrysantha Meyer (Kassiererin des karitativen Fördervereins St. Johannes), Susanne Seemann (Organisatorin von Wallfahrten der Pfarrei St. Johannes), Günter Reith (VfB Unzhurst, Abteilung Radsport), Kurt Finkbeiner (Vorsitzender des Ortsvereins im VdK-Sozialverband und Mitglied der TSO), Reinhard Seiler (Übungsleiter der TSO, Prüfer bei Sportabzeichen), Monika Friedmann (aktives Mitglied des Gesangvereins Liederkranz Unzhurst), Klaus Henning (Liederkranz-Pressewart und Schriftführer) und Edwin Burger (Trompeter der Original Burg-Windeck-Musikanten).

Solosängerin Michele Mahn umrahmte den Ehrungsabend mit mehreren Liedern.