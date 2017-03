Und ewig lockt der Everest

Bühl - Ralf Dujmovits, der Bühler Extrembergsteiger, hat im Lauf seiner Alpinisten-Karriere viele seiner geografisch hochgesteckten Ziele erreicht. Doch da gibt es noch eine Sache: den "Berg der Berge" ohne Flaschensauerstoff zu besteigen. 25 Jahre nach seinem ersten Gipfelerfolg am 8848 Meter hohen Mount Everest will der 55-Jährige in diesem Frühjahr erneut dort oben ankommen - nunmehr ganz ohne Hilfsmittel. So wie ihm an den anderen 13 Achttausendern der Erfolg gelungen war.

Die Vermutung, dass der Evererst ihn "plagen" würde, weist der erfolgreichste deutsche Bergsteiger zurück. Die Gemütslage sei vielmehr so: "Ich will die Sache zum Abschluss bringen." Sechsmal kam er unterschiedlich weit, musste aber jeweils abbrechen. Beim bislang letzten Versuch 2015 ereignete sich das schwere Erdbeben.

Beim achten Versuch beabsichtigt er, sich dem Himalaya-Giganten gleich von zwei Seiten zu nähern. Zuerst in Nepal, wo er im Everestgebiet zunächst den 2000 Höhenmeter kleineren Berg Cholatse im Fokus hat. Die dortige Kletterei dient der inneren Vorakklimatisierung, um den Organismus an die sauerstoffarme Luft in den eisigen Höhen zu gewöhnen.

Gipfelversuch auf tibetischer Seite

Anschließend wechselt Dujmovits wegen des zu erwartenden großen Ansturms von Gipfelaspiranten auf die andere Seite des Himalaya-Kamms - von der nepalesischen Südseite zur tibetischen Nordseite des Everest. Dort seien nur wenige Expeditionen unterwegs, sagt er. So wird er im Anschluss an den Cholatse von Kathmandu nach Lhasa fliegen und im Geländewagen direkt zum Berg reisen. "Die Chinesen haben eine Straße bis ins untere Everest-Basislager komplett asphaltiert." Es liegt auf 5200 Meter Höhe.

Der Bühler schließt sich der kommerziellen Expedition eines Schweizer Unternehmens an, will jedoch am Berg eigene Wege zu gehen - gemeinsam mit dem Rumänen Horia Colibasanu, einem erfahrenen Höhenbergsteiger. "Wir hatten uns im Jahr 2013 am Everest kennengelernt." Auch dem Rumänen war seinerzeit der Gipfelerfolg versagt geblieben.

Am Objekt der Begierde steht zunächst eine umfangreiche Vorbereitung mit mehreren Teilauf- und Abstiegen sowie Übernachtungen in den Zwischenlagern an. All diese Strapazen dienen der weiteren Akklimatisierung. Bevor voraussichtlich "so um den 20. Mai" der eigentliche Aufstieg startet, geht es für ein paar Tage noch einmal ganz runter ins Basislager, um sich zu erholen und regenerieren.

Ob in den Alpen, auf Sardinien, in der Türkei, vor der Haustür im Schwarzwald oder in der Kletterhalle in Baden-Oos, der Bühler hat in den vergangenen Monaten keine Gelegenheit ausgelassen, sich für diese Herausforderung klettertechnisch in Schnee und Eis fit zu machen und Kondition zu bolzen.

Eine Schulterverletzung, die ihn lange behinderte und unters Messer führte, ist auskuriert. Wenn Dujmovits in sich hineinhört, fühlt er sich deutlich besser aufgestellt als in den Jahren zuvor: "Ich bin völlig zuversichtlich."

Gleichwohl will er dieses Mal keine zusätzliche Herausforderung suchen, sondern er wählt den Normalweg: "Wir werden ganz klassisch in vier Tagesetappen aufsteigen - mit drei Übernachtungen in den Hochlagern", schildert er.

Um beim letzten Teilstück kräftezehrende Wartezeiten vor Engstellen wie dem Second-Step, der 220 Höhenmeter unter dem Gipfel liegt, zu vermeiden, will man später als die anderen Teilnehmer aufbrechen. Statt um Mitternacht erst um 2 oder 3Uhr. Ein gleichmäßiges Tempo beim Gehen verhindere, zu viel Körpertemperatur zu verlieren. In extremen Höhen ist dies enorm wichtig: So ist mit etwa minus 30 bis 35 Grad zu rechnen. "Aber vielleicht haben wir Glück und es ist minus 25 Grad warm", sagt er. Die Bemerkung ist keineswegs ein Scherz. Jedes Grad mehr dient dem Kräftehaushalt und erhöht die Chance, am Gipfel anzukommen und unversehrt aus der garstigen Wildnis von Eis und Fels zurückzukehren.

Als Dujmovits vor 25 Jahren auf dem Weg nach oben war, blies ein extrem scharfer, eisiger Wind. Aber er wollte nicht aufgeben und griff zur Sauerstoffflasche, die er - damals noch Expeditionsunternehmer - im Gepäck hatte. So erreichte er zwar den Gipfel, aber nicht das eigentliche Ziel einer Besteigung aus eigener Kraft.

Diese "Jugendsünde" will der Bühler noch ausmerzen und sich dann ganz anderen Projekten fernab der Welt der Achttausender zuwenden. Zum Beispiel einer Motorradtour gemeinsam mit Nancy Hansen in den Iran. Zu den Bergen dort. Ohne Klettern, das geht gar nicht.