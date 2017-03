CDU beseitigt "Pflegenotstand"

CDU-Ortsverbandsvorsitzender Erwin Meier motivierte seine Vorstandschaft für ein solches bürgerschaftliches Projekt im pflegerischen Grün-Bereich und verwies darauf, dass in den Grünanlagen und Blühbeeten seit einigen Jahren ein nicht zu übersehender "Pflegenotstand" herrsche.

Besonders eklatant und unübersehbar sei dies im vergangenen Jahr gewesen, als die Disteln und Wildgewächse über die einst zur Verschönerung des Ortsbildes bei der Rathauskreuzung gepflanzten Rosen hinauswuchsen, diesen Licht und Luft nahmen und im Wachstum behinderten. Für diese beiden Rosenbeete bot der CDU-Ortsverband Altschweier der Stadt die Übernahme einer Patenschaft an.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr dankte mit Schreiben vom 16. März dem CDU-Ortsverband "für dieses großartige bürgerschaftliche Signal" und übertrug ihm die Patenschaft für die regelmäßige Pflege zweier Rosenbeete. Bei der Vielzahl der öffentlichen Pflanzenbeete sei die Stadt auf die Unterstützung der Bürger angewiesen.

In zwei Arbeitseinsätzen waren die CDU-Paten an den Rosenbeeten der Rathauskreuzung bereits pflegerisch aktiv. Aufgrund der Nähe zur L83, vorschriftsmäßig mit Sicherheitswesten ausgerüstet, wurden Rosen geschnitten, die versteppten Beete aufgehackt, Gras- und Wildkrautbüschel herausgeklopft und die Beetumrandung umgestochen. Nachbar Rainer Durst spendierte der Gärtnertruppe einen guten Trunk, und Vorstandsmitglied Walburga Schlichting sorgte für ein deftiges Vesper. Beides wurde in geselliger Runde genossen.

Beim nächsten Arbeitseinsatz, informierte Erwin Meier, werden die Beete gedüngt und mit Rindenmulch abgedeckt.

Nach der Patenschaft für das durch Orkan Lothar geschädigte Waldstück "Hoh Kähner" (2000), für die Altschweierer Kinderspielplätze (2003 bis 2012) übernahm der CDU-Ortsverband nun bereits zum dritten Mal eine Patenschaft.