Schwarze Folie heizt dem Spargel ein

Holzernte in Varnhalt Baden-Baden (cri) - Schon von weitem ist zu hören, wenn sich ein Forstarbeiter mit seiner Säge an einem Baumstamm zu schaffen macht, den er fällen will - wie momentan in Varnhalt. Seit 20. Februar sind die Waldarbeiter (Foto: cri) beim Waldsportpfad am 342 Meter hohen Bürchelberg im Einsatz.