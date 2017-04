Hommage an die Saatkrähe als Bühler "Lieblingsvogel"

Bühl - Ein ornithologisches Ereignis überrascht den Besucher der ersten Kunstausstellung in diesem Jahr im Bühler Friedrichsbau. Doch Vorsicht: Der Stuttgarter Künstler Thomas Putze thematisiert zwar die gefiederte Fauna, beobachtet mit analytischem Blick deren Verhalten, skizziert etwa die Fähigkeiten der Krähen, um später die Wahrnehmungen mit Tusche und Pinsel eindrucksvoll in verblüffende Bildwerke zu überführen, lebende Tiere gibt es aber nicht.

Apropos Krähen: Der Bühler "Lieblingsvogel" taucht immer wieder auch in Putzes plastischen Arbeiten auf, was Bürgermeister Wolfgang Jokerst in der Begrüßung zur Vernissage mit dem Hinweis auf die Freiheit der Kunst auf die Schippe respektive auf den Ast nimmt. Da aber nicht der Gemeinderat, sondern die Bühler Kunstkommission bestimmt, was gezeigt wird oder eben nicht, darf über die aus Sperrholz gesägten Saatkrähen geschmunzelt werden.

Putze ist, soviel wird schnell deutlich, ein äußerst humorvoller Künstler. Und schüttet über den Betrachter das Füllhorn seiner Ideen aus. Mit "Ready mades" komplettiert er seine munteren Gesellen, etwa einen mit dem Griff eines Feuerlöschers, der somit zum Feuervogel mutiert. Schräg und skurril sind auch die weiteren Arbeiten des Künstlers, etwa der fliegende Milan, der eine Plastikfolie in seinen Krallen hält - ein Müllan eben! Auch andere Vögel entdeckt man im Friedrichsbau, so ein sich hinabstürzender Wanderfalke, der zwei startenden Gänsen am Boden nachstellt und mit ihnen eine installative Jagdszene bildet. Dass zwischen diesen zum Fluge begabten Mitgeschöpfen auch drei Menschenbilder zur Präsentation kommen, verwundert. Durch die Einführung von Helmut G. Schütz kommt der Vernissage-Besucher zu ungeahnten Erkenntnissen über die Figuren auf den Relief-Bildtafeln. Für diese verwendet Thomas Putze mehrschichtige Holzplatten, die mit einem Winkelschleifer bearbeitet werden.

So sieht man also "Die tolle Frau", für die die Protagonistin in Erica Jongs Roman "Angst vorm Fliegen" Pate stand. Wer das Buch kennt, weiß, dass bei ihr das bevorzugte Fortbewegungsmittel der gefiederten Welt als Metapher dient - für den Organismus nämlich. So könnte diese Position auch gut und gerne an einem einschlägigen Etablissement angebracht sein, das ungeahnte Flugerlebnisse verspricht.

Wer bei Putzes hölzernen Skulpturen genau hinschaut, wird bemerken, dass er sich zwar einer Einordnung in Kunstrichtungen der Postmoderne entzieht, nicht aber der überlieferten Deutung menschlicher Befindlichkeiten, die den Vögeln seit Aristophanes eigen war und ist.

Wilhelm Busch erzählt von Hans Huckebein, der für den Zeichner mit spitzer Feder vom Übermut des Menschen Gleichnis war. Und siehe da, der Rabe thront, etwas schwankend, noch einigermaßen erhaben auf einer Wodkaflasche. Dies alles ist witzig und mit Humor beim Schnabel gepackt - radikalere Sprachen spricht Putze aber bei seinen Performances an. Eine solche darf bei dieser Vernissage nicht fehlen. Er lässt das Publikum abstimmen. Das Wahlergebnis ist eindeutig: "Die Krähe komponiert ein Lied über den Menschen" also zuerst. Für zartbesaitete Zuschauer ist das nichts, auch nicht für die beiden Zithern, wie sich herausstellt. Putze klettert barfüßig und mit nacktem Oberkörper in ein Monstrum aus Gummi, zieht sich eine Maske mit Krähenschnabel über und lässt sich vom "Krähenvater" Manfred Emmenegger-Kanzler mittels eines Flaschenzugs und eines furchterregenden Greifers, der in früheren Zeiten Strohballen in den Dachboden beförderte, hochziehen. Und dann zeigt Putze, was die Krähe über jene denkt, die Platanen abrasieren, um deren Nistplätze zu zerstören. Zuerst bespielt er die Saiten der Zithern mit seinem Schnabel. Die Wut steigert sich, und zuletzt sind sie dahin, die schönen Musikinstrumente der vermeintlich überlegenen Flugunfähigen.

Dann der zweite Teil, bei dem der Mensch der Krähe ein Lied widmen darf. Der "Black Crow Blues", von Putze an E-Gitarre und rabenschwarzer Stimme intoniert, zeigt, dass der Multimedia-Künstler auch ein hervorragender Musiker ist. Zu sehen ist die bemerkenswerte Ausstellung noch bis 23. April im Friedrichsbau. Am Sonntag, 9. April, gibt es um 11 Uhr eine Führung mit Johanna Helbling-Felix und Manfred Emmenegger-Kanzler.