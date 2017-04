"Zeitspende" für einen lebenswerten Ort Von Peter Fauth-Schlag Bühl - 15 Weitenunger Bürger setzten sich am Wochenende zusammen, um gemeinsam das neue Bürgerbeteiligungsmodell Bürgerrat zu entwickeln. Gestern Vormittag präsentierten sie im Vereinsraum der Rheintalhalle vor rund 70 Interessenten die Ergebnisse ihres Workshops, die sie in Vorschläge für den Ortschaftsrat gossen. Angeleitet wurden sie von Unternehmensberater Peter Kriechhammer und seiner Kollegin Claudia Haberl. Beide stammen aus der österreichischen Partnergemeinde Mattsee. Sie haben viel Erfahrung mit diesem Modell, das ursprünglich unter dem Begriff "Dynamic Facilitation" in den USA entwickelt wurde und schon in vielen Gemeinden Österreichs erfolgreich gelebt wird. Ortsvorsteher Daniel Fritz bekundete, die Idee der Bürgerbeteiligung nach österreichischem Vorbild bewege ihn schon lange. Erst 2016 sei er dann auch auf die Methodik eines Bürgerrats gestoßen. Dabei gehe es darum, Prozesse ohne jegliche Einflussnahme zuzulassen. Zwar hätten auch Vereine schon viele Ideen entwickelt, es müsse aber auch über jede Vereinszugehörigkeit hinaus gelingen, verschiedene Menschen und Ansichten zusammenzubringen, meinte Fritz. Im Rahmen des Projekts "Bühl 2025" wurden unter notarieller Aufsicht 250 Personen aus allen Bevölkerungsschichten "per Zufall" bezüglich einer Mitarbeit im künftigen Bürgerrat angeschrieben. 15 Bürger fanden sich schließlich dazu bereit. Zuvor hatte sich schon der Ortschaftsrat ein Jahr lang mit dem Thema auseinandergesetzt, zum Beispiel mit der Frage: Welche Talente schlummern in der Gemeinde, wie und wo können diese eingebracht werden? Wer könnte sich "Zeitspenden" für Dinge oder Projekte vorstellen, die ihn (sie) perönlich interessieren? Wer würde gerne seine Fähigkeiten weitergeben? Eines war dabei von vornherein klar: Der Bürgerrat trifft keine Entscheidungen, sondern spricht lediglich Empfehlungen aus. Diese müssen allerdings einstimmig gefasst werden. Peter Kriechhammer meinte, anders als etwa im Gemeinderat, wo sich Entscheidungen oft über Monate hinziehen und die damit Befassten binden, könne jeder Bürger im Mikrokosmos Bürgerrat ein bisschen Zeit für ein Vorhaben seiner Wahl spenden. Daniel Fritz sagte explizit eine Rückmeldung zu jedem der erarbeiteten Empfehlungen zu. Und das waren eine ganze Menge. Unter anderem vorgeschlagen wurden Spieleabende, Vorträge, Koch- und Bastelkurse, Billard- und Kickerturniere, Leseabende, Kulturaustausch, kulinarische Begegnungen, Filmabende, Open-Air-Kino, Kleinkunst, "Was die Großeltern noch wussten" - und viel Generationenverbindendes mehr. Auch die infrastrukturellen Voraussetzungen wurden thematisiert: Elektronischer Zugang, WLAN, Küchen- und Medien-Grundausstattung, Jalousien im Vereinsraum und barrierefreier Zugang. Mit Hilfe des Ortschaftsrats soll ein Starterteam eingerichtet werden, um bis Ende 2017 zehn Ehrenamtliche im Orga-Team zu haben. Das Bürgerzentrum soll Anlaufstelle und Informationsplattform für das Zusammenleben der Generationen im Alltag werden. Flyer, Info-Verantaltungen, ein Facebook-Account und eine Bürgerzentrum-Seite auf der Weitenung-Homepage sollen dazu beitragen, ehrenamtliche Mitarbeiter für das Projekt zu gewinnen. Kulturpflege, die Integration aller Bürger, gegenseitige Wertschätzung, die Möglichkeit für ältere Mitbürger, selbstständig im Ort zu leben, Wissenstransfer zwischen Alt und Jung und die Attraktivität Weitenungs als Wohnort mit hoher Lebensqualität sind weiter Ziele.

